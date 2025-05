Diego Poggi se refirió a los rumores que lo relacionan con Bati de Gran Hermano: "Una vida de mierda"

Diego Poggi está indignado por la noticia que difundieron en las últimas horas en Intrusos y no es para menos, puesto que eñ pasado miércoles levantaron un rumor que había nacido en X y le dieron amplia cobertura y que lo relacionaban con Bati, uno de los exconcursantes de Gran Hermano de esta edición.

Con la intención de ponerle un freno, el conductor de Espiando la casa arrancó la emisión con un descargo, señalando que va a tomar medidas legales de ser necesario si no le piden disculpas públicamente. “Hoy los periodistas Rodrigo Lussich y Adirán Pallares pusieron una noticia que es falsa”, empezó.

Diego Poggi Diego Poggi rompió el silencio tras haber sido relacionado con el exconcursante de Gran Hermano. Web “Diego Poggi le fue infiel a su pareja con Bati, ex GH”, decía el zócalo de Intrusos que Poggi mostró a su audiencia, muy molesto con lo sucedido. “A mí lo que pasa ahí (en X), no me importa, porque es gente que no tiene una vida o que tiene una vida triste”, señaló.

“Gente que se hace llamar periodistas, lo que pueden hacer primero es llamarme, yo laburé ocho años en dos canales de noticias y hay que chequear. Hoy hablé con Rodrigo por WhatsApp, no me atendía, me cortó, muy raro…”, avanzó Poggi.

Diego Poggi Diego Poggi y su pareja. Instagram “Siento que ellos se ponen en el lugar de víctimas; voy a hablar por primera vez con un abogado, no chequean nada. Laburá, me llama mucho la atención la mala onda, todo se paga, loco, la vida se encarga”.