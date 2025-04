El Villano le respondió a Catalina de Gran Hermano sin dejarse menospreciar: "Yo le daba besos"

Luego de compartir públicamente que vive con VIH, el cantante de cumbia Jonathan Müller , más conocido como “ El Villano” , quedó en medio de una polémica con Catalina Gorostidi, ex participante de Gran Hermano . A las pocas horas de su anuncio, ella negó haber tenido un vínculo amoroso con él.

Cata Gorostidi se desligó de El Villano tras confirmar su enfermedad: que dijo la ex Gran Hermano

Finalmente, respecto al comunicado de la ex Gran Hermano, el artista concluyó: “Entendí el mensaje porque realmente fue lo que pasó, no nos dimos ni un beso. Estuvimos bailando y no nos dimos ni un beso. La entiendo porque yo hubiera dicho lo mismo porque fue la verdad”.