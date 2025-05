Robert De Niro declaró su apoyo a su hija que se declaró mujer trans: "No sé cuál es el problema"

Robert De Niro manifestó su total apoyo a su hija Airyn De Niro, quien esta semana hizo pública su identidad como mujer transgénero. Airyn, antes conocida como Aron y hermana gemela de Julian, tiene 29 años y es una de los siete hijos que el actor ha tenido a lo largo de cuatro relaciones distintas.

En una entrevista con Them, la joven expresó su gratitud hacia sus padres, De Niro y la actriz Toukie Smith, por haberle permitido crecer alejada del ojo público. “Querían que tuviera una infancia lo más normal posible”, comentó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Airyn De Negro (@voiceofairyn) Quizás por ese mismo deseo de normalidad, Airyn ha hablado abiertamente sobre su transición de género. Su aparición en las calles de Nueva York con tacones y rastas rosas llamó la atención de medios como el Daily Mail. “Hay una diferencia entre ser visible y ser realmente vista. Yo he sido visible, pero siento que aún no me han visto”, reflexionó en la misma entrevista.

El respaldo de su padre Luego de hacer pública su identidad, el miércoles 30 de abril, Robert De Niro rompió el silencio para mostrar su respaldo a su hija. “Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija. No entiendo cuál es el problema... Amo a todos mis hijos”, expresó el actor en un comunicado enviado a medios como Deadline y People.

Durante la entrevista, Airyn también compartió que algunas actrices fueron una fuente importante de inspiración al momento de hacer pública su transición. Entre ellas destaca Laverne Cox, reconocida por su papel en Orange Is the New Black.