Reaccionó de la peor manera: qué dijo Alex Caniggia al conocer el nuevo romance de Melody Luz

Alex Caniggia respondió con un mensaje público a las declaraciones de su expareja, Melody Luz, quien aseguró que no fue feliz durante gran parte de su relación. La expareja, ambos figuras mediáticas, tienen una hija en común llamada Venezia. La separación se confirmó a mediados de abril, tras tres años de relación.

Luego de que Melody Luz rompiera el silencio sobre su separación de Alex Caniggia y confesara que durante mucho tiempo no fue feliz, el mediático decidió manifestarse públicamente. Lejos de sumarse a una polémica, Alex eligió mantener una postura firme y respetuosa hacia la madre de su hija, donde dejó en claro que no hablará mal de ella bajo ninguna circunstancia. "Gente, si buscan armar quilombos y que hable mal de la madre de mi hija, no pasará nunca en la vida. Nunca hasta que sea el último día de mi vida", escribió en su cuenta de Instagram.

Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram. Alex Caniggia y Melody Luz en el departamento del Faena. Gentileza Instagram. La expareja, que compartió tres años de vínculo y la crianza de su pequeña hija Venezia, anunció oficialmente su ruptura a mediados de abril. Desde entonces, Melody se mostró más abierta al diálogo con los medios, mientras que Alex optó por el silencio hasta ahora. Su breve pero contundente mensaje finalizó con una frase que resume su posición: “Soy un caballero. Saludos”.

Las palabras de Melody Luz Por su parte, Melody Luz no esquivó las emociones al hablar del final del vínculo. En un posteo de Instagram, compartió su experiencia personal: “Yo no fui feliz por mucho tiempo, por muchas razones. Y siento que me merezco ser feliz, merezco hacer las cosas que sienta que me hagan bien y que no molestan a nadie”. Estas palabras no pasaron desapercibidas, especialmente cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo romance con el chef Santiago del Azar.

Alex Caniggia, súper enamorado de Melody Luz. En diálogo con Gente, la bailarina no solo ratificó la autenticidad de su publicación sino que también asumió su responsabilidad: “Sí, no quiero ahondar en detalles, pero me comuniqué yo de esa manera, así que me hago cargo”.