El pulso del Carnaval: un viaje por las tradiciones y experiencias del norte y litoral argentino

Desde las ceremonias ancestrales que bajan de los cerros jujeños hasta el despliegue de las comparsas en el litoral, el país se prepara para una celebración que trasciende el festejo y se convierte en un pilar de la identidad cultural. Estamos hablando del Carnaval , programado para el lunes 16 y martes 17 de febrero.

Compras en Chile: cuáles son los 5 errores más frecuentes que debes evitar durante tu viaje

Este año, la mística de las tradiciones y la modernidad en el viaje se dan la mano para ofrecer una experiencia turística sin precedentes.

El Carnaval de Jujuy no es una festividad más en el calendario; es un rito sagrado que conecta lo terrenal con lo espiritual. El epicentro de esta magia se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, donde la celebración cobra vida con el desentierro del "Pujllay" , un pequeño diablo que simboliza la alegría, la fecundidad y la liberación de las inhibiciones. Este acto, realizado en los "mojones" (sitios sagrados de piedra) de las comparsas, marca el inicio de una semana donde el tiempo parece detenerse bajo el sol andino.

Con la llegada del Carnaval , Argentina se transforma en un mapa de sonidos, colores y rituales.

La experiencia en Jujuy es profundamente inmersiva y sensorial. Las calles de pueblos como Tilcara, Purmamarca y Humahuaca se inundan de comparsas que desfilan al ritmo de anatas, erkenchos y bombos. Los participantes se cubren de talco, serpentinas y ramos de albahaca, cuyo aroma es el sello distintivo de la fiesta. Aquí, el turista deja de ser un simple observador para sumarse al baile colectivo en los "fuertes" y peñas, viviendo en carne propia la cultura y las tradiciones de un pueblo que celebra su conexión con la tierra.

Entre el 14 y el 16 de febrero , tendrá lugar el Carnaval Grande , con comparsas, disfraces y calles colmadas de música y color en distintos puntos de la provincia.

Uno de los momentos más esperados es la Bajada de los Diablos en Uquía, una ceremonia cargada de simbolismo que mezcla lo ritual con lo festivo y refleja las raíces profundas del carnaval andino.

El 17 de febrero se vivirá el tradicional Martes de Chaya, jornada marcada por el juego, el agua y la harina. Luego, el 21 de febrero, llegará el Carnaval Chico, una segunda vuelta para quienes buscan seguir celebrando.

El tramo final del calendario incluye el Carnaval de Flores, el 28 de febrero, una propuesta más contemplativa, y el Carnaval de Remache, el 7 de marzo, que marca el cierre definitivo de la temporada.

Del brillo del litoral a la diversidad de Salta y San Luis

Mientras en el norte la tierra es protagonista, en Corrientes el carnaval se viste de gala con el lujo de sus trajes y coreografías, reafirmando su título como Capital Nacional del Carnaval. Por su parte, Salta ofrece un equilibrio perfecto entre los corsos urbanos y las carpas tradicionales de los pueblos cercanos, donde la gastronomía regional y las coplas son las estrellas del encuentro.

San Luis también se consolida en la agenda nacional, proponiendo celebraciones que integran espectáculos de gran magnitud en entornos naturales imponentes. Cada destino aporta un matiz diferente: desde la elegancia del litoral hasta la calidez de las tradiciones del norte y Cuyo, configurando un abanico de experiencias para todos los perfiles de viajeros.

Viaje en en bus con beneficios exclusivos

Para quienes decidan emprender el camino hacia estos epicentros culturales, el traslado es una pieza fundamental de la vivencia. Andesmar conecta a los viajeros con Jujuy y el resto de los destinos destacados del país, garantizando no solo seguridad sino una experiencia de viaje superior.

En un mundo cada vez más digital, la empresa ha dado un paso adelante al incorporar internet satelital a bordo de sus unidades, permitiendo que los pasajeros compartan fotos, planifiquen sus recorridos o se mantengan conectados durante el trayecto.

Además, para que nadie se quede afuera de esta gran celebración nacional, se encuentran vigentes diversas promociones bancarias que permiten financiar el pasaje en cuotas, facilitando el acceso a las tradiciones más profundas de la Argentina con la comodidad que el pasajero merece.

En cuanto a las promos bancarias que ofrece Andesmar, los viajeros pueden acceder a significativas promociones de cuotas sin interés y descuentos: