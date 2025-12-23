23 de diciembre de 2025 - 10:14

No será en marzo: es oficial cuándo caen los feriados de Carnaval 2026 en Argentina

Habrá fin de semana largo de cuatro días. Será el primero del año y hay expectativa por el movimiento turístico.

Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026

Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026

Aunque el calendario de los días festivos aún no es oficial -el Ejecutivo emitirá un decreto a fin de año-, sí trascendió las fechas en que los argentinos podrán armar su escapada turística o simplemente descansar de la rutina en febrero, antes del regreso a clases.

¿Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026?

En Argentina, los feriados del Carnaval 2026 serán el lunes 17 y martes 18 de febrero, dando lugar a un finde XL de cuatro días desde el sábado 15.

En 2025, habían sido a inicios de marzo.

¿Cuál es el origen del feriado de Carnaval?

El Carnaval es una festividad asociada a la Cuaresma, que es el periodo de cuarenta días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de Resurrección, tiempo de ayuno y penitencia en memoria de los cuarenta días que ayunó Jesús en el desierto, y en preparación de la Semana Santa y la Pascua.

¿Por qué cambia la fecha del Carnaval cada año?

La fecha en que se desarrolla sigue la definición de la Pascua. Según la Iglesia católica, el Martes de Carnaval debe producirse siempre 46 o 47 días (si el año es bisiesto) antes del Domingo de Pascua (cuyo significado es la resurrección del profeta Jesucristo) y 40 días antes del Domingo de Ramos (fecha que pone fin a la Cuaresma y en la que los cristianos conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén, dando comienzo oficialmente a la Semana Santa).

Es decir, antes de establecer cuándo será el Carnaval cada año, primero hay que definir cuándo será la Pascua y esta se celebra después de la primera luna llena, en el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Así que, según este cálculo, en los países que siguen el cristianismo, el Carnaval siempre tiene lugar entre febrero y marzo, pero en días diferentes.

La celebración tiene particularidades según el país, así como también cambia la extensión del festejo. En algunos países dura cuatro días, desde el sábado de Carnaval, pero en otros puede extenderse 6 días y comienza el jueves anterior.

