Esta es la mejor vidriera navideña del Centro de Mendoza, según un concurso municipal

Con una masiva votación del público, se definieron las vidrieras más creativas del centro. El primer puesto se llevó $2.000.000 por una original propuesta con globos y diseño moderno.

Esta es la mejor vidriera navideña de Ciudad entre 130 comercios que participaron.

Las calles de la Ciudad de Mendoza se transformaron en postales festivas gracias a una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras. La iniciativa, que busca fomentar el consumo local y embellecer el paisaje urbano, culminó con una participación récord: más de 130 comercios de diversos rubros compitieron por los premios principales, aportando luz, color y originalidad a la ciudad.

Cómo se eligió la vidriera ganadora La elección de los ganadores se realizó en dos etapas. Primero, un jurado especializado compuesto por diseñadores gráficos, escenógrafos y representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, evaluó las propuestas bajo criterios de innovación, impacto visual y armonía estética.

Tras seleccionar a los seis finalistas, la decisión final quedó en manos de los vecinos y turistas, quienes participaron masivamente a través de una votación online para elegir sus decoraciones favoritas.

Las vidrieras ganadoras El primer puesto se lo llevó Enebro Gluten Free al recibir 20.285 votos, un comercio ubicado en calle España 943. Como premio se llevó $2.000.000. Su propuesta se destacó por una explosión de color y originalidad, con una gran corona roja como elemento central y un árbol navideño realizado íntegramente con globos verdes y dorados. La puesta se completó con un reno metalizado de gran tamaño, aportando un estilo moderno, creativo y divertido.

vidriera gandora Enebro Gluten Free. El segundo puesto fue Living Charly que estuvo muy cerca del primero al recibir 19.073 votos. El local ubicado en Remedios Escalada de San Martín 2123 se llevó $1.000.000 como premio. Su vidriera recreó un regalo gigante. El sofá, protagonista de la escena, estuvo envuelto con un gran moño rojo y acompañado por muñecos de nieve que parecían estar entregando el obsequio. La ambientación se completó con un árbol rústico confeccionado con retazos de tapicería y una decoración cálida, logrando un clima hogareño y cercano.