23 de diciembre de 2025 - 11:27

Sentencia vecinal: una joven deberá pagar casi $8 millones por hacer grafitis en espacio público

El jurado, integrado por vecinos de la Capital, la encontró responsable de cinco infracciones al Código de Convivencia cometidas entre 2024 y 2025.

Foto:

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En una nueva audiencia celebrada en el Honorable Concejo Deliberante, la Ciudad de Mendoza con la intervención del Jurado Vecinal conformado por un grupo de siete ciudadanos determinó, de manera unánime, la responsabilidad de una mujer por vandalizar el espacio público mediante la realización de grafitis en diversos puntos de la capital.

La joven involucrada acumuló un total de cinco actas de infracción entre marzo de 2024 y abril de 2025, por contravención a los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N°3877/14 (Código de Convivencia Ciudadana). Según los registros municipales, la infractora fue sorprendida in fraganti las cinco veces por preventores, quienes procedieron al decomiso de los aerosoles y materiales utilizados para las pintadas.

vandalismo en ciudad

Los actos fueron cometidos en las siguientes calles de la Ciudad: San Martín 2774, Chacabuco 257, intersección de Belgrano y Luzuriaga; calle Mitre, entre Las Cubas y Los Vendimiadores; y Moreno 679.

La mujer no se presentó a la audiencia y deberá pagar mucho más

A pesar de haber sido notificada debidamente para las instancias previas y el juicio, la mujer no se presentó a la audiencia, lo que derivó en su declaración de rebeldía. Esta incomparecencia injustificada provocó que las multas por cada una de las infracciones se incrementaran en un 50%.

Uno de los grafitis que hizo la mujer.

Como resultado del fallo unánime del jurado, el monto total que la joven deberá abonar podría ascender a los $7.920.000. Desde el municipio informaron que, ante la falta de pago voluntario, se iniciará un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios, que puede derivar en el embargo o inhibición de la demandada.

El rol del Jurado Vecinal

Esta figura, puesta en marcha por la intendencia, permite que sean los propios vecinos quienes sancionen conductas que afectan la convivencia ciudadana. Los siete integrantes participaron de forma voluntaria y deliberaron en privado tras analizar las pruebas presentadas.

El Jurado Vecinal que votó por unanimidad.

