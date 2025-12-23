Su familia hizo la denuncia de su desaparición recién el 17 de diciembre. Lucas Adrián Álvarez fue captado por las cámaras de seguridad del Parque Nahuel Huapi.

Intenso operativo de búsqueda por un hombre que desapareció hace más de un mes en Bariloche.

En la provincia de Río Negro se desplegó un intenso operativo de búsqueda por la desaparición de un neuquino de 39 años que fue visto por última vez hace más de un mes, precisamente el 21 de noviembre en Bariloche.

El hombre es identificado como Lucas Adrián Álvarez, quien fue a hacer trekking en una excursión en la zona de Pampa Linda, donde las cámaras de seguridad del Parque Nacional Nahuel Huapi registraron su último rastro.

Hombre desaparecido Bariloche Gentileza El Ministerio Público Fiscal informó que su familia realizó la denuncia recién el 17 de diciembre. Según la información obtenida por las autoridades, Álvarez registró su ingreso a la ruta de trekking en el Centro de Informes de Mascardi por lo que este indicio hizo que el operativo se focalice principalmente en la zona sur del parque.

El último contacto con su familia fue después de dejar el lugar donde se estaba hospedando. El encargado de la vivienda señaló que el hombre le había dicho que quería ir a la montaña. Según NA, el neuquino fue visto trasladándose a dedo.

Hombre desaparecido Bariloche Gentileza La intensa búsqueda cuenta con equipos de drones y personal por tierra. Además, se están entrevistando a testigos y reconstruyendo los hechos con las imágenes de las cámaras de seguridad. Por ahora los rastrillajes se centran en El Bolsón, luego de que un llamado anónimo asegurara ver al hombre desaparecido en ese lugar.

La descripción del hombre desaparecido Al momento de su desaparición, Lucas Adrián Álvarez, llevaba puesto remera verde, pantalón azul y una mochila grande. Se trata de un hombre de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, pelo corto y mide 1,72 metros de altura. Tiene tatuajes en ambos brazos y uno en la pierna izquierda.