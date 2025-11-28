Es oficial: la fecha de estreno del último capítulo de "One Piece" en Argentina

El episodio 1151 llegará a dos plataformas de streaming; en una de ellas podrá verse en simultáneo al estreno mundial con subtítulos.

Ya tiene fecha de estreno en Argentina el animé de "One Piece".

La historia de "One Piece" atraviesa uno de sus momentos más decisivos en el animé. Tras varios episodios de tensión y revelaciones, la serie entra en la recta final del Arco de Egghead, ya tiene fecha confirmada de estreno en una conocida plataforma de streaming.

Este arco, considerado el noveno de la segunda mitad del anime, gira en torno al llamado “Incidente de Egghead”, un conflicto en el que el Gobierno Mundial busca eliminar al Dr. Vegapunk. En el centro de ese enfrentamiento, Luffy y su tripulación quedan atrapados en una situación límite que promete cambiar para siempre el equilibrio del mundo.

De qué trata el episodio 1151 de "One Piece" El capítulo llevará por título “¡El sueño de ella y su padre! El futuro libre de Bonney”. En este episodio final del arco, se cerrará el conflicto en Egghead y se profundizará en el destino de Bonney, quien atravesará un cambio decisivo que marcará su futuro dentro de la historia.

Embed - #1151 PREVIEW | EGGHEAD | ONE PIECE Cuándo se estrena el nuevo capítulo de One Piece Luego de una semana sin emisión, Toei Animation confirmó que el episodio 1151 de "One Piece" se estrenará el domingo, 30 de noviembre. Retoma la emisión semanal con un capítulo que pondrá punto final al Arco de Egghead.

Horario de emisión en Argentina y dónde verlo El nuevo episodio llegará en simultáneo a nivel mundial, en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile será al mediodía, a las 12:45.

El episodio podrá verse en Crunchyroll, que transmite "One Piece" en formato simulcast desde Japón, con audio original en japonés y subtítulos en varios idiomas. Crunchyroll y Netflix las plataformas elegidas. Crunchyroll y Netflix las plataformas elegidas. gentileza También se espera su llegada a Netflix, aunque la plataforma todavía no confirmó la fecha exacta ni la periodicidad de estreno. Como ocurrió con capítulos anteriores, se estima que el episodio 1151 estará disponible con un leve retraso respecto a su emisión en Japón.