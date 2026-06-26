Mueren cuatro niños debido a la ola de calor extrema en Francia: "expertos aseguran que es la peor de la historia"

La intensa ola de calor que afecta a gran parte de Europa contUinúa dejando un saldo cada vez más grave. En Francia, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro niños pequeños en distintos episodios relacionados con las altas temperaturas y advirtieron que ya se registraron más de 55 personas fallecidas por ahogamientos.

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Especialistas señalaron que este episodio representa una de las olas de calor más intensas y extendidas registradas en Europa.

Según los investigadores, casi la mitad de las 850 ciudades más grandes del continente experimentan niveles de estrés térmico considerados sin precedentes. Además, atribuyen la intensidad del fenómeno al calentamiento global asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles.

Los pronósticos prevén que alrededor de 150 millones de personas continuarán afectadas por temperaturas extremadamente elevadas durante los próximos días.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la ciudad de Marsella , donde un hospital informó la muerte de un niño de 18 meses que ingresó con un cuadro de hipertermia tras permanecer dentro de un automóvil.

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De acuerdo con información difundida por una fuente policial, se investiga la posibilidad de que el padre del menor lo haya olvidado dentro del vehículo cuando debía llevarlo a la guardería.

Días antes, un niño de tres años fue encontrado sin vida en un suburbio de París después de ingresar a un automóvil y quedar atrapado cuando se activó el seguro para niños.

En otro hecho, las autoridades hallaron los cuerpos de dos hermanos de dos y cuatro años dentro del vehículo de su familia en un estacionamiento residencial.

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Aumentan las muertes por ahogamiento

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, informó que el número de personas fallecidas por ahogamientos ascendió a 55 en todo el país, una cifra superior a las 40 registradas al comienzo de la semana.

"Ayer por la noche teníamos 55, pero tememos que la situación pueda empeorar", afirmó la funcionaria durante una entrevista concedida a la emisora Franceinfo.

Las autoridades mantienen la preocupación debido a que las altas temperaturas llevan a más personas a buscar alivio en playas, ríos, lagos y piscinas, lo que incrementa el riesgo de accidentes.