25 de junio de 2026 - 14:04

Tragedia en el fútbol francés: murió un futbolista de 21 años ahogado en el río durante la ola de calor

El delantero falleció tras permanecer dos días en estado de muerte cerebral; se encontraba con amigos en una zona prohibida del río para escapar de los 40 °C.

El trágico final de Kenzo Kies: el futbolista que murió buscando alivio de la ola de calor en Francia.

El trágico final de Kenzo Kies: el futbolista que murió buscando alivio de la ola de calor en Francia.

Foto:

Por Francisco Moreno

El fallecimiento de Kenzo Kies, delantero de 21 años del En Avant Guingamp, impacta al fútbol francés. El joven murió el miércoles tras ahogarse el lunes en el río Ródano, cerca de Lyon. El accidente ocurrió en una zona de baño prohibida mientras intentaba refrescarse de una ola de calor histórica.

Leé además

Quién es Udi Neco, el fanático de Turquía con el rostro pintado que es furor en el Mundial 2026.

De joyero en Turquía a fenómeno viral: quién es Udi Neco, el fanático turco que causa furor en el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
El homenaje de la selección de Portugal a Diogo Jota. 

Portugal homenajea a Diogo Jota en el Mundial 2026 y apoya la lucha contra el cáncer

Por Redacción Deportes

Kenzo Kies era una de las promesas del sistema de formación francés. Nacido en Lyon, pasó por las academias del Olympique Lyonnais y el AS Saint-Étienne antes de fichar por el Guingamp el verano pasado. Aunque jugaba principalmente en el equipo reserva, su progresión le permitió entrenar con el primer equipo de la Ligue 2 durante la última temporada.

La ola de calor y el peligro de las zonas no vigiladas

El lunes por la tarde, Kies se encontraba con tres amigos cerca del parque de la Feyssine, en una zona del Ródano donde el baño está prohibido debido a las fuertes corrientes. Los servicios de emergencia acudieron tras recibir una llamada informando que cuatro personas habían sido arrastradas por el agua. Mientras sus acompañantes fueron rescatados, Kies permaneció desaparecido varios minutos antes de ser localizado bajo el agua.

Tras ser rescatado por buceadores y sometido a reanimación, Kies fue trasladado al hospital en estado crítico. Los médicos declararon su muerte cerebral el martes debido a la falta de oxígeno prolongada. Sus clubes, el Guingamp y el Saint-Étienne, emitieron comunicados destacando el talento de un joven cuya vida terminó prematuramente mientras los investigadores intentan establecer las circunstancias exactas del accidente.

Recordemos que Francia atraviesa temperaturas extremas que superaron los 40 °C en regiones como Lyon. Esto llevó a miles de personas a buscar alivio en ríos, ignorando las advertencias oficiales. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó que al menos 40 personas murieron por ahogamiento desde el 18 de junio, una tragedia que afecta mayoritariamente a jóvenes.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, instó a la población a respetar las zonas de baño supervisadas, señalando que alrededor de 20 personas fallecieron solo desde el último fin de semana. En el tramo del Ródano donde ocurrió la tragedia, las autoridades recordaron que ya se había registrado una muerte similar en 2025 bajo circunstancias parecidas, en el área de las cataratas de Feyssine, zona conocida por su peligrosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos.

El curioso look de Mauricio Pochettino en el Mundial 2026 que se volvió viral y desató bromas de Wayne Rooney

Por Francisco Moreno
Parió La Choca vuelve a los escenarios para celebrar su trayectoria y el fútbol. 

Rock y fútbol: Parió la Choca tocará en un festival que celebra las dos grandes pasiones argentinas

Leo Messi rompe el récord de Klose y el mundo reacciona al histórico doblete en el Mundial 2026.

El récord de Lionel Messi desató una ola de reacciones en la prensa internacional

Modo Mundial: cómo aplicar la inteligencia artificial y las lecciones del fútbol al liderazgo de una empresa

Modo Mundial: cómo aplicar la inteligencia artificial y las lecciones del fútbol al liderazgo de una empresa