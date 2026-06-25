Tragedia en el fútbol francés: murió un futbolista de 21 años ahogado en el río durante la ola de calor

El fallecimiento de Kenzo Kies , delantero de 21 años del En Avant Guingamp , impacta al fútbol francés. El joven murió el miércoles tras ahogarse el lunes en el río Ródano, cerca de Lyon. El accidente ocurrió en una zona de baño prohibida mientras intentaba refrescarse de una ola de calor histórica.

Kenzo Kies era una de las promesas del sistema de formación francés. Nacido en Lyon, pasó por las academias del Olympique Lyonnais y el AS Saint-Étienne antes de fichar por el Guingamp el verano pasado. Aunque jugaba principalmente en el equipo reserva, su progresión le permitió entrenar con el primer equipo de la Ligue 2 durante la última temporada.

El lunes por la tarde, Kies se encontraba con tres amigos cerca del parque de la Feyssine , en una zona del Ródano donde el baño está prohibido debido a las fuertes corrientes. Los servicios de emergencia acudieron tras recibir una llamada informando que cuatro personas habían sido arrastradas por el agua. Mientras sus acompañantes fueron rescatados, Kies permaneció desaparecido varios minutos antes de ser localizado bajo el agua.

Tras ser rescatado por buceadores y sometido a reanimación, Kies fue trasladado al hospital en estado crítico. Los médicos declararon su muerte cerebral el martes debido a la falta de oxígeno prolongada. Sus clubes, el Guingamp y el Saint-Étienne , emitieron comunicados destacando el talento de un joven cuya vida terminó prematuramente mientras los investigadores intentan establecer las circunstancias exactas del accidente.

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Recordemos que Francia atraviesa temperaturas extremas que superaron los 40 °C en regiones como Lyon. Esto llevó a miles de personas a buscar alivio en ríos, ignorando las advertencias oficiales. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, confirmó que al menos 40 personas murieron por ahogamiento desde el 18 de junio, una tragedia que afecta mayoritariamente a jóvenes.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, instó a la población a respetar las zonas de baño supervisadas, señalando que alrededor de 20 personas fallecieron solo desde el último fin de semana. En el tramo del Ródano donde ocurrió la tragedia, las autoridades recordaron que ya se había registrado una muerte similar en 2025 bajo circunstancias parecidas, en el área de las cataratas de Feyssine, zona conocida por su peligrosidad.