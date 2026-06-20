El Mundial 2026 y sus millones de de seguidores en todo el mundo -muchos de ellos analizando fórmulas estrategias que llevan a algunos equipos a destacarse sobre los demás- puede convertirse en todo un mensaje y modelo dentro del mundo empresarial. De hecho, no son pocos a quienes les surge el dilema: ¿qué pueden aprender las organizaciones de los seleccionados que compiten al más alto nivel?

Liderazgo: por qué sirve para mejorar la productividad y qué implica para las empresas

Historias: Cómo es ser geólogo en una minera, del sueño universitario al liderazgo en Vicuña

Y la respuesta va mucho más allá de la táctica futbolística y lo estricamente deportivo. Liderazgo, confianza, trabajo en equipo, adaptación al cambio y uso inteligente de la tecnología aparecen como factores decisivos, tanto dentro de una cancha como en una empresa .

En un contexto marcado por la transformación digital , la irrupción de la inteligencia artificial , la falta de talento especializado y mercados cada vez más competitivos, expertos en gestión sostienen que la diferencia ya no la hacen las estructuras más grandes, sino los equipos que logran trabajar de manera más eficiente y coordinada .

Modo Mundial: cómo aplicar la inteligencia artificial y las lecciones del fútbol al liderazgo de una empresa

Bajo esa premisa, el jueves 25 de junio se realizará el webinar gratuito "¿Tu equipo juega para ganar? Claves de liderazgo, confianza y desempeño para 2026" , una propuesta destinada a dueños de empresas, gerentes, mandos medios y profesionales de Recursos Humanos que buscan fortalecer el desempeño de sus organizaciones.

La actividad es organizada por QuienVino , plataforma mendocina especializada en gestión de personal , junto a Pizca Experiencias + Humanas , consultora enfocada en liderazgo y desarrollo organizacional .

Por qué las empresas miran al fútbol

La historia de los Mundiales ha dejado una enseñanza repetida: no siempre gana el equipo que reúne a las mayores estrellas. Muchas veces los mejores resultados llegan de grupos que logran construir confianza, asumir roles claros y trabajar detrás de un objetivo común.

"Muchas empresas cuentan con profesionales técnicamente excelentes, pero encuentran dificultades para construir equipos de alto desempeño. El desafío actual pasa por desarrollar líderes capaces de generar confianza y compromiso", sostuvo la ingeniera en sistemas y CEO de QuienVino, Patricia Soria.

Patricia Soria Patricia Soria, creadora de la plataforma "Quien vino" en Valor Agregado. Marcelo Rolland / Los Andes

La especialista, que recientemente recibió la Distinción Mujer Empresaria Mendocina 2026 otorgada por la FEM, destacó que uno de los principales errores de las organizaciones es creer que sumar más personas necesariamente implica obtener mejores resultados.

Por el contrario, consideró que los equipos más eficientes suelen ser aquellos que logran optimizar recursos, coordinar esfuerzos y aprovechar la tecnología para eliminar tareas repetitivas y ganar tiempo para actividades de mayor valor.

Inteligencia artificial y factor humano

La expansión de la IA en las empresas también formará parte de la propuesta. Y es que, aunque la automatización permite agilizar procesos y mejorar la productividad, los especialistas advierten que la tecnología por sí sola no resuelve los problemas de liderazgo ni reemplaza las habilidades humanas.

"La confianza permite reducir la necesidad de controles excesivos sin perder calidad en los resultados. La tecnología es una gran aliada, pero sigue siendo el factor humano el que marca la diferencia", sostienen desde la organización.

Qué temas se abordarán

La capacitación virtual gratuita estará a cargo de la cofundadora de Pizca Experiencias + Humanas, Paz Gómez.

IA Copa Mundial FIFA 2026 La Inteligencia Artificial se mete de lleno en la Copa Mundial FIFA 2026 Imagen generada por IA

Durante los 40 minutos de exposición se compartirán herramientas prácticas para que los participantes puedan evaluar el estado actual de sus equipos y detectar oportunidades de mejora.

Entre otros aspectos, se analizarán:

Cómo construir equipos de alto desempeño .

El rol de la confianza en organizaciones modernas.

La importancia de la claridad de roles .

Cómo aprovechar la inteligencia artificial sin perder el componente humano .

Estrategias para liderar equipos híbridos y diversos.

Errores frecuentes que limitan el crecimiento de las organizaciones.

Cómo participar del webinar gratuito

La participación es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa.

Fecha: jueves 25 de junio de 2026.

Hora: 14.

Duración: 40 minutos.

Modalidad: online.

Inscripción: https://forms.gle/1QUCUWFvPq8ySEQA9