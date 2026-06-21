Milei busca captar inversiones europeas en su sexto viaje a España

El presidente Javier Milei iniciará esta semana una nueva gira internacional que tendrá como primer destino España , donde permanecerá entre el 24 y el 27 de junio . Se trata de una agenda centrada en la promoción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos comerciales con el sector privado europeo.

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Su viaje será la sexta visita del mandatario argentino a territorio español desde el inicio de su gestión. Durante su estadía en Madrid , mantendrá reuniones con empresarios y representantes de importantes grupos económicos con presencia o intereses en Argentina.

Los encuentros fueron coordinados por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge , con el objetivo de acercar oportunidades de inversión y consolidar relaciones con actores relevantes del mercado europeo.

Entre los participantes figuran directivos de Banco Santander y BBVA , además de representantes de Telefónica , Mapfre , Iberia , Indra y Dia , entre otras compañías españolas. La estrategia oficial apunta a presentar oportunidades de negocios y captar capitales para distintos proyectos vinculados a la economía argentina.

Como parte de su agenda, Milei brindará el viernes 26 una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una institución privada de orientación católica. Según está previsto, las autoridades universitarias le entregarán una medalla y una distinción honorífica. La iniciativa fue promovida por el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas .

Sin reuniones con Sánchez ni con Felipe VI

Al igual que ocurrió en visitas anteriores, no se encuentran programados encuentros oficiales con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. La ausencia de contactos institucionales de alto nivel se mantiene en el contexto de las tensiones diplomáticas que marcaron la relación bilateral durante los últimos meses.

Tras concluir su paso por España, Milei viajará a Asunción para participar el 30 de junio de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Posteriormente, el mandatario se trasladará a Estados Unidos, donde tiene previsto asistir a las actividades vinculadas al Día de la Independencia, que se celebra el 4 de julio.