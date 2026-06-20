"No hay nadie más peleado con Belgrano": Villarruel apuntó contra Adorni y cuestionó su presencia en el acto

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel , protagonizó una nueva escalada de tensión con el Gobierno al cuestionar la presencia de Manuel Adorni en el acto por el Día de la Bandera realizado en Rosario. Además, aseguró que no fue invitada oficialmente por la Casa Rosada a la ceremonia y criticó la falta de saludo de Javier Milei.

Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario: "Belgrano fue el primer liberal argentino"

Las declaraciones fueron realizadas ante la prensa durante su participación en las actividades organizadas en el Monumento Nacional a la Bandera , donde remarcó que decidió asistir pese a no haber recibido una convocatoria formal del Gobierno nacional.

La frase más contundente de Villarruel estuvo dirigida hacia Adorni , cuya presencia en la ceremonia consideró inapropiada para una jornada conmemorativa.

“Era un acto patrio, no era un acto para apoyar a Adorni y no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”, afirmó la vicepresidenta. En la misma línea, sostuvo que la celebración debía centrarse exclusivamente en el homenaje al creador de la bandera argentina.

“Me parece que no era el lugar para hacer ningún apoyo. Me parece que hoy era para recordar la bandera , darle marco a esta ciudad hermosa que es mi segunda casa y recordar la figura del general”, agregó. Posteriormente insistió con sus cuestionamientos y aseguró que “lo de Adorni está totalmente de más”.

Embed VILLARRUEL OPINÓ SOBRE LA PRESENCIA DE ADORNI EN ROSARIO Y MARCÓ DISTANCIA



Durante una entrevista en el marco del Día de la Bandera, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue consultada sobre la participación de Manuel Adorni en los actos oficiales y respondió con una frase… pic.twitter.com/RUpyy3lSvN — RLC Noticias (@rlcnoticias) June 20, 2026

Críticas por la falta de invitación

Durante la conversación con los periodistas, Villarruel reveló que la invitación para participar del acto no provino del Gobierno nacional.

“Recibimos la invitación de la gobernación de Santa Fe, pero yo pensaba venir igual”, explicó. Además, cuestionó la decisión de excluirla de la organización oficial y consideró que se trata de una señal negativa para la institucionalidad. “No creo que esté bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada si estamos en democracia y el acto representa la bandera para todos los argentinos”, manifestó.

“Es un mensaje pésimo”

La vicepresidenta también se refirió al vínculo con el presidente Milei y lamentó la ausencia de un saludo durante la jornada. “Hay que preguntarles por qué son maleducados”, respondió cuando fue consultada sobre la actitud del entorno presidencial.

Más adelante profundizó sus críticas. “Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación, que haya esta segregación”, sostuvo. Pese a ello, intentó despegar el episodio de una confrontación política mayor.

Manuel Adorni

El llamado a la unidad

Villarruel aseguró que su presencia en Rosario tuvo como principal objetivo homenajear a Manuel Belgrano y reivindicar los valores asociados a la bandera nacional. “Yo defiendo, ante todo, lo que nos une. No quiero hacer de esto un acto político ni quiero hacer otra declaración que no sea la de la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Belgrano”, expresó.

También destacó el significado simbólico de la enseña nacional. “La bandera nacional es lo que nos cobija a todos, es lo que le da la identidad a nuestro país, le da la identidad a esta ciudad y representa un montón de valores: unión, trabajo, esfuerzo, libertad y honestidad”, señaló.