La madre de Villarruel sobre la interna con Milei: "Mi hija me dijo que gobierna la hermana"

Diana de Stefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, se metió de lleno en la interna que atraviesa al Gobierno nacional y atribuyó el distanciamiento entre su hija y el presidente Javier Milei a una disputa de poder y liderazgo dentro del oficialismo.

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En una entrevista con Radio 10 , sostuvo que Villarruel conserva una fuerte base de apoyo propio y señaló que eso podría generar tensiones con el mandatario. "Ella tiene mucho arrastre, ella tiene muchos seguidores y mucha gente a la que no le gustaba el estilo de Milei lo votó por ella" , afirmó.

Luego, al ser consultada directamente sobre si cree que Milei siente celos de la vicepresidenta, respondió: "Pienso que sí. Sí, puede ser".

La madre de Victoria Villarruel habló sobre la interna en el Gobierno Nacional.

La declaración se produjo en medio de semanas de creciente tensión entre ambos dirigentes, marcadas por diferencias públicas y señales de distanciamiento político.

Uno de los pasajes más llamativos de la entrevista surgió cuando De Stefani fue consultada sobre la influencia de Karina Milei en el Gobierno.

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Aunque aclaró que su hija nunca le habló sobre la relación personal con la hermana del Presidente, reveló que Villarruel le comentó que quien tiene el verdadero poder es la secretaria general de la Presidencia. "Lo que me dijo es que gobierna la hermana" aseguró, en referencia a Karina Milei.

Críticas a Adorni y a la situación económica

La madre de la vicepresidenta también se tomó un momento para evaluar la situación socioeconómica del país, la cual definió de manera tajante: "Está como adormecida, parada, no avanza, no retrocede y no despega".

Durante la conversación, De Stefani también cuestionó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de corrupción.

"Yo considero que se apropió de fondos que no sabemos de dónde vienen. No se ve transparente, esa es la verdad", afirmó.

No obstante, intentó matizar la gravedad del asunto al compararlo con gestiones anteriores, señalando que "la corrupción de Adorni es pequeña al lado de la corrupción de los Kirchner".

Karina Milei y Manuel Adorni Karina Milei y Manuel Adorni. Instagram | @madorni

Cuando le preguntaron por Karina Milei, evitó formular acusaciones directas, aunque señaló que la situación debe ser esclarecida por la Justicia.

"Yo creo que la justicia es la que tiene que resolver", sostuvo.

Sus polémicas definiciones sobre la dictadura

Otro de los momentos más controvertidos de la entrevista ocurrió cuando fue consultada sobre las posiciones históricas de Villarruel respecto de la última dictadura militar.

"Acá no hubo violación de los derechos humanos", afirmó De Stefani.

Al ser confrontada por el equipo periodístico, intentó justificar el accionar de las Fuerzas Armadas argumentando que la Constitución de aquel momento "permitía que ocuparan el poder cuando había vacío".

Luego, sostuvo: "Acá no podemos hablar de dictadura, acá tenemos que hablar de gobierno militar por ahí. Acá no hubo lesa humanidad porque no dan los números".

Sin embargo, cuando le preguntaron si esas opiniones son compartidas por la vicepresidenta, evitó responder de manera concluyente. "No sé, no sé", dijo.

La defensa de Villarruel

A pesar de que describió la relación actual como distanciada, argumentando que Milei adquirió una "visión más global" mientras que su hija mantiene una "visión más nacional", De Stefani defendió el desempeño de su hija dentro del Gobierno nacional y rechazó las críticas que recibe desde distintos sectores.

"Lo que dice no es acertado. No le ha hecho nada -a Milei-. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? Ella está brillante en lo que está haciendo. Tiene un puesto, una actitud totalmente institucional", sostuvo.

Más adelante insistió en que la titular del Senado cumple un rol clave dentro del Gobierno y consideró que la relación con Milei perjudica a ambos.

"Me parece absurdo que la odie. El presidente tiene una vicepresidente de lujo y tiene que comportarse, la tiene que recibir bien y hacer bien su papel, que para eso es presidente", dijo de Stefani.

También reveló qué le diría al jefe de Estado sobre su hija: "Yo le diría que ella lo luce y que la valore, porque si se llevaran bien, irían mucho mejor que como está yendo".

"No me gusta nadie, solo me gusta mi hija"

Sobre el futuro electoral de Milei, la madre de Villarruel consideró que el mandatario cuenta con apoyo de potencias extranjeras interesadas en su continuidad. "La propaganda tiene muchos apoyos extranjeros, y entonces ellos están muy interesados en que él siga", dijo. En ese sentido, mencionó a "Israel, Estados Unidos, Inglaterra" y aseguró que esos países "quieren que siga".

Consultada sobre qué otro dirigente político le gusta dentro de la escena nacional, respondió: "No, no, la verdad que no me gusta nadie, solo me gusta mi hija".

Finalmente, manifestó que le gustaría ver a Villarruel como candidata presidencial en el futuro. "Por supuesto. ¿A quién no le gustaría que su hijo o hija, en este caso, llegue a presidente?", concluyó.