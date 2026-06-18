Victoria Villarruel confirmó que irá al acto del Día de la Bandera y se reencontrará con Javier Milei

En el peor momento de la relación y con el diálogo totalmente roto, la vicepresidenta asistirá al Monumento tras ser invitada por los organizadores locales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que asistirá a la celebración del Día de la Bandera que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Rosario y se reencontrará con el presidente Javier Milei, en el peor momento del vínculo.

Pese a que en Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde el entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo.

Lo cierto es que el sábado el mandatario y su compañera de fórmula volverán a reencontrarse luego de meses de tensión, marcados por los fuertes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y, en particular, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La transmisión oficial no mostró el saludo entre el Javier Milei y Victoria Villarruel La transmisión oficial no mostró el saludo entre el Javier Milei y Victoria Villarruel. El libertario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada.

Fue la propia vicepresidenta la que anticipó su presencia, casi un mes después de haberse quedado afuera del TeDeum del 25 de mayo al no ser recibida por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.