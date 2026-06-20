Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario: "Belgrano fue el primer liberal argentino"

El presidente Javier Milei, encabezó el acto por el Día de la Bandera en Rosario . Saludó a la agrupación 20 de Junio que izó la bandera nacional en el mástil mayor del monumento en Rosario mientras la banda militar Tambor de Tacuarí y la banda militar de música, cabo Teodoro Fels entonaban Aurora.

Luego de la palabra del intendente de Rosario, Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro, llegó el turno de Milei.

El presidente de la Nación señaló: “ Es un honor poder estar al pie de este monumento que tan importante es para nuestra historia. Recordamos hoy una de las grandes gestas de la nacionalidad argentina, la creación del símbolo que no une, representa e identifica como pueblo”.

“Recordar a Manuel Belgrano es mucho más que recordar a un milita r, a un revolucionario o a un prócer, es recordar al gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de nuestra nación”.

Embed - El Presidente Milei encabeza el acto por el Día de la Bandera 2026 en Rosario

“Luchó para construir un país autónomo para los futuros argentinos, una patria libre para decidir su destino y al mismo tiempo promovió una sociedad donde las personas tuvieran libertad para trabajar, comerciar, producir educarse y progresar”.

Milei evocó a Belgrano en medio de aplausos y cánticos

Durante su discurso, el presidente fue interrumpido por cánticos y aplausos de militantes, lo que generó una reacción del mandatario. "Les agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano", expresó.

Milei consideró a Manuel Belgrano como el "primer intelectual liberal económico argentino" argumentando que "comprendió que la riqueza no provenía de los privilegios otorgados por el poder, sino del trabajo, la producción, el intercambio y la iniciativa de las personas".

"Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito y la independencia nacional, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo, flamenado sobre nuestras plazas, nuestras escuelas y nuestros corazones", cerró.

El discurso de Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, enfatizó en la baja en los índices de criminalidad en la ciudad de Rosario y destacó el trabajo de Patricia Bullrich y la actual ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

"Era una ciudad que tenía miedo de sus calles, pero desde el 2024 el homicidio en esta ciudad bajó el 65%, un poco más sucedió con las balaceras y el delito contra la propiedad. Hoy en Rosario manda la ley y el miedo cambió de lado. Eso no fue magia, fue decisión inversión y método", señaló.

En su discurso, también se refirió al presidente Javier Milei. "Usted con sus funcionarios estuvieron en el momento más duro de Rosario. Esto lo hicimos trabjando juntos los diferentes poderes del estado con el gobierno provincial. Nos dio las normas para pelear contra los delincuentes. y hoy sentimos que estamos recuperando la paz y el orden".

Hacia el final de su discurso, destacó la inauguración de obras e infraestructura en la provincia y señaló que "estas obras se hacen con transparencia y sin corrupción".

Villarruel asistió al acto en Rosario en medio de la interna libertaria

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni llegaron esta mañana a Rosario para participar del acto por el Día de la Bandera, que comenzó a las 10.

En el evento también estuvo presente Victoria Villarruel quien, aseguraron, volvió a exponer la fractura que atraviesa la cúpula libertaria con su presencia, pese a que no fue invitada por presidencia.

Victoria Villarruel Victoria Villarruel en el acto por el Día de la Bandera X | @villarruelarmy_

Según informó el medio Clarín, Villarruel llegó un minuto antes que los miembros del gabinete y se ubicó en la primera fila con los funcionarios santafesinos. Además, ex combatientes se acercaron a la vice para saludarla y sacarse selfies, mientras el diputado libertario Nicolás Mayoraz, le dió la espalda para no tener que saludarla.

Quién también habría ignorado la presencia de la Vicepresidenta fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se aproximó a saludar a Mayoraz con los brazos abiertos, pero no tuvo el mismo gesto con Villarruel.