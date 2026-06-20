20 de junio de 2026 - 08:40

Filtraron viejas críticas de Milei a Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial: "Carece de velocidad mental"

El mandatario lo había cuestionado años atrás en redes sociales y hoy lo designó como nuevo funcionario del Gobierno.

Javier Milei junto a Adrián Ravier

Javier Milei junto a Adrián Ravier

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Los Andes | Redacción Política
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El presidente de la nación, Javier Milei, nombró al legislador libertario, Adrián Ravier, como nuevo vocero presidencial tras la salida de Manuel Adorni, quien sigue como jefe de Gabinete.

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En 2018 el actual jefe de Estado había descalificado a quien ahora designó para el cargo de vocero. Javier Milei lo insultaba con descalificaciones como: "chanta", "burro", "imbécil total", en redes sociales.

Pero su crítica no se detenía ahí. También decía que “el caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, cuando participaba como panelista en programas de televisión.

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En este sentido, afirmaba que “Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo en dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho, es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”.

Ravier, economista y ahora presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, se tomó un día para responder las chicanas y cruzaba a Milei: “Javier Milei estuvo toda la noche buscando una crítica a mi presentación y encontró que llamo ‘Teoría General’ a ‘La Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero’ de Keynes... como lo hacemos todos...”.

Ravier le agradeció a Milei tras ser designado

Pese a las críticas en el pasado, Adrián Ravier rompió el silencio tras su designación como nuevo vocero presidencial y utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia el presidente Javier Milei.

"Mi agradecimiento al Presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función", manifestó el funcionario, quien confirmó que estará asumiendo su cargo formalmente la semana próxima.

En sus primeras declaraciones bajo este nuevo rol, Ravier definió cuál será el norte de su gestión frente a los medios. Aseguró que buscará "aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina".

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