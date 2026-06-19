19 de junio de 2026 - 13:50

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

Manuel Adorni, quien aún mantiene el hermetismo respecto a su causa judicial, celebró la nueva designación: "Serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente".

Adrián Ravier junto a Javier Milei

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Adrián Ravier

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Los Andes | Redacción Política
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“Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin”, escribió Adorni en sus redes sociales, quien evita hacer declaraciones sobre su situación judicial y las investigaciones en su contra.

El mensaje fue posteriormente compartido por Milei, mostrando otra vez así respaldo al coordinador de ministros, pese al rechazo generalizado del arco político.

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Ocupando el rol de portavoz que tuvo Adorni, la llegada de Ravier al Ejecutivo se produce en un contexto político delicado para el oficialismo.

El nombramiento ocurre mientras el jefe de Gabinete enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que en las últimas semanas provocó tensiones dentro del Gobierno y derivó en pedidos de interpelación en el Congreso desde distintos sectores de la oposición, incluidos el PRO y la UCR.

Adrián Ravier
Adrián Ravier

Adrián Ravier

Economista de perfil liberal, docente universitario y uno de los referentes intelectuales cercanos al mileísmo, Adrián Ravier fue elegido diputado nacional por La Pampa para el período 2025-2029 y también preside La Libertad Avanza en esa provincia.

Su trayectoria académica incluye participación en la Sociedad Mont Pelerin y como académico asociado del Instituto Cato. Además, se desempeña como autoridad en la Fundación Faro, el principal laboratorio de ideas del espacio político oficialista. Se trata del think tank libertario que preside Agustín Laje y donde el asesor presidencial Santiago Caputo ejerce influencia a través de su hermano mayor, Francisco.

Ravier escribió junto al presidente Milei el libro "La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek".

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