Frente al escándalo, Milei respalda a Adorni: desayunaron en Olivos y reaparecerán juntos en Rosario.

En medio de una fuerte tensión política y judicial, el presidente Javier Milei ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , mediante un encuentro en la Quinta de Olivos. Ambos funcionarios mantuvieron un desayuno a solas esta mañana que, según fuentes oficiales, ya estaba programado como parte de las reuniones de rutina para repasar temas de gestión.

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La señal política es clara: el mandatario no tiene intenciones de remover a su funcionario de máxima confianza en el corto plazo, y el propio Adorni descarta presentar su renuncia, pese al silencio que mantiene tras la entrevista de la semana pasada, donde intentó justificar el incremento de su patrimonio.

Tras días de un marcado perfil bajo, Adorni confirmó su presencia en el acto oficial por el Día de la Bandera , que se realizará este sábado en el Monumento Histórico Nacional de la Bandera, en la ciudad de Rosario .

Allí se mostrará junto al Presidente y se espera que ocupe un lugar central en la primera fila, al lado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . El evento marcará el retorno del ministro coordinador a la escena pública y funcionará como una fuerte gestualidad de cohesión interna en el núcleo duro del Gobierno.

Adorni se reunió con Milei en la Quinta de Olivos.

Según indicó Infobae, para contrarrestar el impacto del escándalo mediático-judicial que ya se extiende por más de tres meses, la Jefatura de Gabinete y la Presidencia intentan instalar lo que en el entorno de Adorni denominan una "agenda positiva" . Esta estrategia busca desviar la atención hacia medidas e hitos de gestión , aunque los propios voceros gubernamentales admiten que sus alcances son relativos.

Desde su entrevista en el canal LN+, el funcionario apuró cuatro comunicaciones íntegras de gestión para demostrar actividad y contrarrestar los rumores de un eventual corrimiento.

Adorni habló sobre sus ahorros y sostuvo que actuó como "la mayoría de los argentinos". Adorni en la entrevista en LN+ donde habló sobre su patrimonio. La Nación

Entre los anuncios se destacaron la agilización de trámites para títulos universitarios y, esta misma mañana, la publicación de la Resolución 283/15, que limitaba el patentamiento de desarrollos biotecnológicos en el país.

Si bien en el entorno oficial reconocen que no son anuncios de gran magnitud, sirven para mitigar la sensación de inactividad. Por el momento, el Ejecutivo no cuenta con una agenda definida de nuevos proyectos para enviar al Congreso ni con una estrategia de anuncios de gran porte. Estos temas podrían debatirse la semana próxima si Adorni logra convocar a la mesa política, informó el medio antes citado.

Presión legislativa

El escenario más complejo se trasladó al Congreso. El Senado postergó una semana la sesión que estaba prevista para este miércoles, dejando a Manuel Adorni al borde de una interpelación fijada para el próximo 2 de julio.

De mantenerse el acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, el jueves 25 de junio se votará formalmente el mecanismo de convocatoria. Si las explicaciones de Adorni frente a la Cámara Alta no logran conformar a la oposición, el jefe de Gabinete podría enfrentar, incluso, una moción de censura en los primeros días de julio.