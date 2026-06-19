19 de junio de 2026 - 20:24

Adrián Ravier le agradeció a Milei y confirma cuándo asumirá en la vocería presidencial

Tras ser designado como el nuevo rostro de la comunicación oficial, el economista y exdiputado nacional destacó la "confianza" del mandatario.

Adrián Ravier le agradeció a Milei tras ser designado vocero presidencial

Adrián Ravier le agradeció a Milei tras ser designado vocero presidencial

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Adrián Ravier rompió el silencio tras su designación como nuevo vocero presidencial y utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia el presidente Javier Milei.

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"Mi agradecimiento al Presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función", manifestó el funcionario, quien confirmó que estará asumiendo su cargo formalmente la semana próxima.

En sus primeras declaraciones bajo este nuevo rol, Ravier definió cuál será el norte de su gestión frente a los medios. Aseguró que buscará "aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina".

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Este cambio en la estructura de comunicación oficial implica que Ravier se convierta en la voz especializada necesaria para explicar la nueva etapa económica del país.

Un giro en la estrategia oficial

La llegada de Ravier responde a una decisión personal de Milei de separar la comunicación pública de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, Manuel Adorni dejará de ser la voz oficial del Ejecutivo para enfocarse en sus tareas como Jefe de Gabinete, evitando que la agenda de la Casa Rosada se vea afectada por las investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

Adrian Ravier - Milei
Adrian Ravier le agradeció a Milei tras ser designado como vocero presidencial

Adrian Ravier le agradeció a Milei tras ser designado como vocero presidencial

Desde la Vocería Presidencial señalaron que la incorporación de Ravier, un economista de amplia trayectoria académica y ex diputado por La Pampa, permitirá abordar con mayor "claridad y precisión los desafíos, avances y oportunidades" del programa económico libertario.

El foco de las conferencias estará puesto en resaltar indicadores como el equilibrio fiscal y el retroceso de la inflación, acompañando lo que el oficialismo describe como una nueva fase de crecimiento y prosperidad.

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