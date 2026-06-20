Argentina, laboratorio anarcocapitalista

Si Javier Milei consiguiera sostener una macroeconomía estable que no solo sobreviva a sus cuatro años, sino que lo trascienda (sea o no reelecto) como prácticamente tiene todo el resto de América Latina, sin inflación, sin déficit pero también sin ajuste permanente sino con crecimiento permanente, quedaría Ok en la historia. Empezaríamos a ser un país normal, no uno que con cada cambio de gobierno vuelve a comenzar de cero otra vez, mejor dicho, de menos cero porque siempre caemos un poquito más abajo.

En otras palabras, si el presidente consigue que luego de él no se vuelva más atrás en lo que hizo bien (que no puede ser sino en lo económico, porque en el resto de las cosas -ideología, política, cultura- es un populista más) quedará bien parado para la posteridad.

Pero para ello, existe otra condición sine qua non: que la muy probable consolidación de sus esfuerzos económicos, no los busque utilizar para un proyecto experimental ridículo como hizo Néstor Kirchner con los logros económicos heredados de Duhalde, Remes Lenicov y Lavagna (los cuáles no fueron pocos, no los mismos de Milei, pero ni peores ni menos) que él con inteligencia supo mantener, continuar y fortalecer, para su desgracia y la nuestra los terminó poniendo al servicio de un experimento político queriendo convertir a la Argentina en una república bolivariana socialista siglo XXI, una especie de hermana mayor de la Venezuela chavista. Tarea que prosiguió con aún más extraordinario fervor su esposa, cuando él falleció.

En consecuencia, al poner sus éxitos en la economía al servicio de un proyecto delirante (cosa que no hizo Lula a pesar de participar ideológicamente en muchos de los conceptos de esta nueva-vieja izquierda latinoamericana) se los gastó todos en nada y no dejó herencia alguna.

Viendo eso antecedente, deberíamos preocuparnos también hoy, porque Milei está haciendo por derecha algo parecido a Kirchner: transformar a la Argentina en un laboratorio experimental del desarrollo de la IA mundial desde una concepción anarcocapitalista.

O sea, lo mismo que Kirchner hizo con Chávez, éste lo quiere hacer con Thiel, Musk, los lunáticos libertarios y el padrinazgo de Trump que, aunque no sea libertario en lo económico, considera a Milei como enteramente suyo.

Sería una enorme pena que, en vez de utilizar el nuevo requerimiento mundial de nuestros recursos naturales para transformarnos en un país normal, lo utilicemos (y a la postre destruyamos) en excentricidades. Hoy el desarrollo mundial de la IA necesita nuestros recursos naturales basados en la minería y la energía tanto como China necesitó nuestra soja, maíz y trigo en cantidades siderales a principios de este siglo. No obstante, corremos el riesgo de perder nuevamente una oportunidad otra vez excepcional: el valor de nuestros recursos desperdiciados porque se los pone al servicio de un proyecto político que se va a "comer" lo generado por todos esos recursos sin mejorar la vida de nadie. Porque las locuras y los delirios en política cuestan carísimo.

Kirchner se propuso crear con Chávez el gasoducto más grande del mundo entre Venezuela y Argentina (un delirio imposible). Para desendeudarse del FMI se endeudó a una tasa infinitamente mayor con Chavez (una estupidez ideologista). Quebró todas las empresas privatizadas al congelar las tarifas de servicios públicos, con lo cual de hecho utilizó al subsidio como una medida demagógica que primero quebró a las privatizadas y luego cuando las empresas volvieron a manos del Estado quebró al Estado (populismo en estado puro). En fin, construyó con los recursos generado por las exportaciones excepcionalmente extraordinarias, un Estado subsidiador e ineficiente, destinado indefectiblemente a la quiebra. Y, como frutilla del postre, luego de fallecido, su esposa buscó firmar un pacto con los genocidas iraníes de la Amia por pedido de Hugo Chávez. Todo mal.

Pues bien, así como Chávez convenció a Kirchner de transformar a la Argentina en un laboratorio de su "Frankenstein" socialista siglo XXI, ahora Peter Thiel y Elon Musk están convenciendo a Milei de transformar a la Argentina en un laboratorio de su "Frankenstein" anarcolibertario. Buscan usar a la Argentina como prueba piloto de un proyecto mucho mayor. Un conejillo de indias por si las cosas no salen como las tienes pensadas estos clones reales multimillonarios y super tecnologizados de los villanos ficcionales de las películas de James Bond

La utopía de estos magnates surgidos de Silicon Valley, que quieren concentrar en sus solas manos el monopolio de los desarrollos de la Inteligencia Artificial, es la de un mundo tecno- feudal, que se maneje con tecnologías futuristas (muchas de las cuales ya están entre nosotros) al estilo de las que se ven en películas como la saga de "La guerra de las galaxias", dirigiéndolas con un sistema de organización política parecido al de la Edad Media occidental, con siervos, vasallos, señores feudales, caballeros del rey y cortesanos, todos a las órdenes de monarcas absolutos o déspotas ilustrados que presiden este supuesto nuevo mundo.

En otras palabras, religión medieval como tipo de organización social y una política tecnológica no para que se incorpore a la democracia tradicional de Occidente, sino que venga a reemplazarla disolviendo las instituciones republicanas, las universidades clásicas, las burocracias internacionales y los contrapoderes periodísticos, que ellos suponen son las principales trabas para permitir el desarrollo tecnológico que salvará al mundo si los conducen ellos y a su manera. Por eso el nuevo mundo que se proponen los Silicon Valley boys está en guerra total contra el mundo que hoy existe, aunque surja de sus entrañas. No es un desafío externo al sistema político occidental, sino totalmente interno. Y aclaremos, no sólo a los defectos del actual sistema político occidental, que son muchos, sino principalmente a sus virtudes, que son a las que en realidad quieren hacer desaparecer.

Sintetizando, estos tipos tienen un sistema en la cabeza que no es nuevo sino viejo, aunque su escenografía sea futurista, y su héroe sea alguien parecido a Darth Vader, el villano de "La guerra de las galaxias". Se autodenominan la ilustración oscura pero en realidad es solo un ataque más contra la ilustración que ocurre un par de veces en cada siglo en el Occidente moderno.

Si este proyecto se experimenta en la Argentina, no solo fracasará, que es lo de menos, sino que fracasará lo bueno que está logrando Milei, que es lo que nos podría abrir la puerta para empezar a salir de una vez y para siempre de la decadencia interna secular. O sea que, en el fondo, lo que se le está pidiendo a Milei es bastante poco: que no se arruine lo que ya consiguió en economía poniéndolo al servicio de ideas, proyectos y personas ideológica y políticamente estrafalarias. Que no repita por derecha lo que los Kirchner hicieron por izquierda.

Muchos dicen que esas estupideces anarcolibertarias que predica Milei no son importantes porque son meras palabras, mientras que en los hechos su gobierno está ejecutando un liberalismo económico razonable, aún con sus errores. Pero esa no es la verdad: Milei hace tiempo que viene intentando transformar a la Argentina en un experimento anarcocapitalista, y ahora la presencia permanente en Argentina de Peter Thiel, principal ideológico tecnológico de esa corriente, poseedor además de una fortuna de 30 mil millones de dólares y que ha puesto todas sus empresas de IA al servicio del armamentismo de Trump, nos hace pensar que estamos ante algo más que meras divagaciones teóricas.

Milei empezó a experimentar estos delirios a inicios de su gobierno, empezando con el pie izquierdo: lo hizo con lo que dio en llamarse el Libragate, un intento que terminó en estafa, en corrupción lisa y llana, pero que intentó venderse como una alternativa para tender hacia un sistema de privatización de la moneda pública reemplazándola por una cripto, o bit coin o moneda virtual, como se la quiera llamar y que ya intentó Bukele en El Salvador con resultados catastróficos que lo obligaron a dar marcha atrás. Sea o no parte de la corrupción, lo cierto es que Milei se asoció para llevar a cabo este estrepitoso fracaso con personajes como Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis y Julian Peh, un club de cripto chantas además de delincuentes, del cual luego se querría colgar Manuel Adorni para justificar sus injustificables ingresos "post ingreso" a la función pública.

Este año se asoció al Consejo de la Paz, una organización supuestamente internacional creada por Donald Trump que busca reemplazar a la ONU, donde está toda la humanidad, con un grupo de países (muchos de ellos meros gatos locos) que ni siquiera son aliados de EEUU sino casi privadamente de Trump.

Y ahora busca crear empresas no solo manejadas por Inteligencia Artificial sino también de su exclusiva propiedad no humana. Como le propone Thiel. Incluso Milei avanzó un paso más al decir textualmente en un foro empresario: “¿Por qué no probar con el político robot?”, se preguntó al analizar ese escenario hipotético.

O reemplazar al Estado en sus funciones esenciales por seguros privados como le proponen sus chiflados amigos anarcolibertarios, de los cuales se las pasa obsequiando libros a sus ministros. Si ustedes quieren achicar el Estado, necesitan generar los seguros que permitan sustituir la acción del Estado por el mercado de seguros”, dijo en el Latam Economic Forum.

Si sigue sigue así, aún con la ideología contraria a la Kirchner, va a terminar igual que él. Quebrando su liberalismo económico al ponerlo al servicio de su libertarismo (la versión por derecha del boliviarismo chavo kirchnerista), una ideología nefasta que, aunque dice marchar con las tendencias tecnológicas y económicas mundiales, es una forma de organización social y política retrógrada, medieval, reaccionaria, la cual solo busca que los beneficios maravillosos de las nuevas tecnologías queden en manos de cuatro chiflados multimillonarios ideológicamente esperpénticos, en vez de compartir sus logros con toda la humanidad.

Hoy se pretende convertir a la Argentina en el conejillo de indias, en el gabinete o laboratorio de experimentación de esas nuevas teorías, porque es el único país del mundo que tiene un presidente que defiende esa ideología anarcolibertaria, que los dueños de las tecnologías de la IA consideran como la que más los puede justificar para concentrar en sus solas manos el poder político, tecnológico, cultural y social del futuro que se aproxima o que ya está entre nosotros, porque las teorías que sustenta el anarcocapitalismo los libera absolutamente de cualquier tipo de control político o social.

El problema para nosotros es que fracase o no en la Argentina el experimento que MIlei les ha comprado a los Thiel, los Musk y sus amigos, a ellos no les ocasionará mayor daño porque tienen espaldas de sobras para ir a intentar a cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, para el gobierno de Milei, y sobre todo para el país y la gente que él conduce, esto de seguir adelante puede transformar en otro desastre irremontable.

Tenemos al alcance de nuestras manos un nuevo boom mundial en la valoración de recursos naturales que a nosotros nos sobran, los que se necesitan para la IA, minería, energía... desde Vaca Muerta en el sur hasta Litio en el norte. Esperemos que se los use en beneficio del país y no se lo ponga al servicio de un nuevo experimento tan horroroso como el chavista, aunque sea de signo ideológico contrario. Hoy más que nunca se hace imperioso recordar el "Argentino a las cosas".