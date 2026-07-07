El embajador de la Unión Europea visita Mendoza y se reúne con Cornejo para potenciar el acuerdo con el Mercosur

El embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Erik Høeg, está de visita en Mendoza para desarrollar una agenda de actividades junto al gobernador Alfredo Cornejo y funcionarios provinciales, en el marco del acuerdo comercial logrado entre el Mercosur y el bloque europeo.

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El diplomático participará del Foro Unión Europea-Mercosur , recorrerá emprendimientos vitivinícolas financiados por un programa de sustentabilidad de la UE y analizará oportunidades de inversión en sectores como la minería , las energías renovables y la agroindustria .

Durante su visita, el diplomático mantendrá reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo , integrantes del gabinete provincial y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez , además de participar este miércoles en el Foro Unión Europea-Mercosur , un encuentro destinado a analizar las oportunidades que abre el nuevo escenario comercial para los sectores productivos mendocinos.

Uno de los principales objetivos de Høeg es conocer de primera mano cómo el acuerdo comenzará a repercutir en la provincia y dialogar con autoridades, empresarios y productores sobre los desafíos y oportunidades que plantea la apertura comercial, según pudo saber Los Andes.

La agenda comenzó con un encuentro junto a la ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre , con quien analizó el desarrollo de los proyectos de minería y energía solar que impulsa la provincia.

Este martes también tiene previsto reunirse con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y con el intendente capitalino Ulpiano Suárez, antes del encuentro central con Cornejo.

Høeg explicó que el objetivo de estas reuniones es comprender el funcionamiento de la economía mendocina y las oportunidades que ofrece para fortalecer los vínculos con la Unión Europea.

Como parte de la visita, el embajador también tiene previsto recorrer bodegas mendocinas que participan de un proyecto financiado por la Unión Europea para promover una producción vitivinícola más sustentable.

Unión Europea-Mercosur, eje de la visita

La actividad central será este miércoles con la realización de un foro Unión Europea-Mercosur, que encabezarán Høeg y Cornejo junto con representantes de la Cancillería argentina.

El encuentro buscará explicar a empresarios y productores los alcances del acuerdo comercial, que entró en vigor el 1 de mayo, especialmente en materia de reducción de aranceles, ampliación de cuotas de exportación y facilitación del comercio.

Para Høeg, Mendoza representa un caso testigo para evaluar el impacto del tratado debido al peso que tienen las exportaciones agroindustriales en su economía.

"Queremos tener una visión de cómo este acuerdo, que liberaliza muchísimo nuestro comercio en el agro, quitando aranceles y creando cuotas más generosas, va a impactar en una provincia tan dinámica y emprendedora como Mendoza", sostuvo el diplomático a diario Los Andes.