El FBI investiga las operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Mientras se disputan las fases eliminatorias del Mundial 2026, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos, en el marco de una investigación preliminar que busca determinar si existieron posibles delitos bajo jurisdicción norteamericana.

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Según publicó La Nación, los investigadores del Departamento de Justicia intentan reconstruir cómo la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia administró cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de ese país y si parte de esos movimientos pudo configurar maniobras de lavado de activos, fraude u otros delitos financieros .

Una de las declaraciones ya fue tomada al empresario Guillermo Tofoni , quien participó de una reunión virtual que se extendió durante aproximadamente tres horas con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami. Si bien el empresario evitó confirmar oficialmente el encuentro, trascendió que los investigadores buscan reunir testimonios de personas con conocimiento directo sobre la gestión de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino .

La pesquisa también pone la lupa sobre TourProdEnter LLC , la empresa del productor teatral Javier Faroni que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA. Los fiscales procuran reconstruir el recorrido de los fondos manejados por esa sociedad a través del sistema bancario estadounidense.

De acuerdo con la información publicada, el Departamento de Justicia analiza además convocar a exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei que hayan tenido acceso a información sensible sobre la AFA o que hayan intervenido en el control de sus operaciones durante los últimos años.

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La investigación preliminar se encuentra a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, y Michael Berger, del distrito sur de Florida, quienes analizan documentación bancaria, contratos comerciales y posibles movimientos financieros realizados desde territorio estadounidense.

Según la documentación revelada por La Nación, TourProdEnter LLC habría administrado al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA provenientes de contratos internacionales.

La AFA y el Chiqui Tapia en la mira del FBI.

La investigación periodística sostiene que parte de esos fondos fueron canalizados mediante cuentas abiertas en cinco bancos estadounidenses, Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, y que unos 57 millones de dólares habrían sido distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica aún es objeto de análisis.

Entre las operaciones bajo la lupa figuran transferencias a empresas vinculadas con Pablo Toviggino y su entorno, además de otras sociedades cuyos titulares, según registros oficiales citados por el medio, percibían planes sociales o no contaban con actividad económica que justificara esos movimientos.

La respuesta de la AFA

Mientras avanza la investigación, representantes de la AFA comenzaron a realizar gestiones en Estados Unidos. El denominado embajador de la entidad para América del Norte, Tomás Regalado, junto al abogado penalista Mariano Lizardo, participaron recientemente en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia realizado en Miami.

Durante ese encuentro remarcaron la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia y sostuvieron que las medidas de investigación "por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad".

Por el momento, el Departamento de Justicia estadounidense no confirmó oficialmente la apertura de una causa penal contra la AFA, pero las actuaciones continúan en etapa preliminar con la toma de testimonios y el análisis de documentación financiera.