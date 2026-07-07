7 de julio de 2026 - 16:37

¡Mendoza es una fiesta! Del sufrimiento al delirio por el triunfo de Argentina: las mejores fotos

No apto para cardíacos. Así fue el agónico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en el Mundial 2026, una remontada histórica que desató una locura total en las calles de Mendoza.

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

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Marcelo Rolland / Los Andes
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Marcelo Rolland / Los Andes
El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

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Marcelo Rolland / Los Andes
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El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

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El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La Peatonal Sarmiento y San Martín, el epicentro de la locura

Los nervios contenidos durante los noventa minutos estallaron en un grito unificado que sacudió el centro mendocino. En cuestión de minutos, la Peatonal Sarmiento y la emblemática Avenida San Martín se convirtieron en un mar de gente.

El ag&oacute;nico triunfo de Argentina frente a Egipto encendi&oacute; la pasi&oacute;n de los mendocinos en las calles

El agónico triunfo de Argentina frente a Egipto encendió la pasión de los mendocinos en las calles

Familias enteras, abuelos con sus nietos, jóvenes con banderas y caravanas de autos con bocinazos incesantes coparon las arterias principales de la Ciudad. Las camisetas con las tres estrellas, las réplicas de la copa al viento y los cantos de aliento decoraron una postal inolvidable en una jornada donde el invierno mendocino quedó completamente relegado por el calor de la gente.

"Estábamos destruidos con el 2-0, no lo podíamos creer. Pero este equipo nunca te deja a pie. Lo que se está viviendo acá en la Peatonal es una locura, Mendoza siempre es una fiesta cuando juega la Selección", comentó emocionado un empleado de un Drugstore céntrico con la cara pintada en la esquina de San Martín y Garibaldi.

Festejo argentino: Las mejores fotos desde la La Peatona y Avenida San Martín

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