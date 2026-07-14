El secreto del cenicero en los aviones: la tragedia que cambió para siempre la seguridad aérea

Aunque está terminantemente prohibido fumar, los ceniceros son equipos de seguridad obligatorios para evitar que una colilla mal apagada cause un incendio fatal.

En la puerta de los baños de aviones comerciales, junto al cartel de prohibido fumar, hay un cenicero metálico. No es un descuido de diseño ni un resto de los años setenta, sino un componente vital de seguridad exigido por las autoridades internacionales para prevenir catástrofes provocadas por fumadores imprudentes.

El 11 de julio de 1973, un Boeing 707 de la aerolínea brasileña Varig volaba de Río de Janeiro a Londres con escala en París. Faltaban minutos para aterrizar cuando se detectó un incendio en uno de los baños traseros. El humo tóxico invadió rápidamente la cabina, anulando la visibilidad de los pilotos y asfixiando a los pasajeros.

El incendio fatal del vuelo Varig 820 en 1973 De las 134 personas a bordo, solo 11 sobrevivieron. Entre ellos estaba Ricardo Trajano, un joven de 21 años que desobedeció las órdenes de los auxiliares de vuelo. En lugar de abrocharse el cinturón en su asiento, avanzó hacia la cabina de mando, donde el humo era menos denso. Fue el único pasajero que salió con vida de los restos de la aeronave que aterrizó de emergencia en un campo cercano a Orly.

Las investigaciones nunca pudieron confirmar el origen exacto del fuego, pero la versión más aceptada apunta a una colilla de cigarrillo mal apagada en un cesto de basura lleno de papeles. Este evento marcó un antes y un después en la aviación civil, obligando a las agencias de seguridad a replantear el manejo del fuego y el humo a bordo.

¿Por qué los aviones aún tienen cenicero pese a la prohibición de fumar? Actualmente, la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) exige que cada baño tenga un cenicero visible y extraíble. La normativa reconoce un principio básico de la seguridad aérea: las reglas pueden prohibir fumar, pero no pueden garantizar que nadie las rompa. Si un pasajero enciende un cigarrillo en secreto, debe tener un lugar seguro para apagarlo en lugar de arrojarlo a un depósito de desechos inflamables.

Antes de estas regulaciones, el tabaco era parte de la experiencia de vuelo. Las aerolíneas incluso regalaban cigarrillos y los anuncios publicitarios vinculaban el hábito con el lujo. Sin embargo, el riesgo de incendios y los efectos nocivos del humo pasivo llevaron a la prohibición total en los vuelos comerciales a finales de los años noventa. El cenicero permanece como un recordatorio del riesgo de incendio. Funciona como una barrera final ante el error humano, asegurando que un acto de negligencia individual no se convierta en un fuego incontrolable que alcance sistemas críticos del avión.