JetSmart expande su flota en Argentina con 23 aviones y nuevas rutas para el verano

La compañía aérea Jetsmart anunció hoy la incorporación de nuevas aeronaves a su flota , estando previsto que para la próxima temporada de verano el número de aviones operando llegue a 23, tanto en vuelos domésticos en Argentina como en vuelos regionales.

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La decisión, anunciada hoy en una conferencia de prensa, se da en un contexto de contracción del mercado aerocomercial doméstico en el país , por lo que la expansión anunciada por la empresa se inscribe en una etapa de fuerte reconfiguración del sector, caracterizada por la caída de la oferta interna, el avance de las aerolíneas low cost y una creciente competencia por cuota de mercado.

Según datos recientes del sistema aerocomercial, la industria atraviesa un ciclo descendente en el segmento de cabotaje: en mayo de 2026 la cantidad de vuelos internos cayó cerca de un 14% interanual, mientras que los asientos disponibles se redujeron alrededor de un 15% y los pasajeros transportados más de un 12%, reflejando el deterioro de la demanda doméstica luego del auge registrado en 2025.

Esta desaceleración se produce tras un año récord en el que se transportaron más de 33 millones de pasajeros entre vuelos de cabotaje e internacionales, lo que había consolidado la recuperación post pandemia pero dejó interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento.

En ese marco, JetSmart apuesta a ocupar el espacio que está dejando la low cost Flybondi, que ha disminuido sustancialmente sus operaciones, con una proyección de crecimiento del 40% en su capacidad para la temporada de verano.

JetSmart JetSmart

La empresa viene consolidando su posicionamiento en el mercado argentino, habiendo logrado en 2025 cerca del 23% de participación en cabotaje, superando en ese momento a Flybondi y ubicándose como la segunda aerolínea del país, solo detrás de Aerolíneas Argentinas, que mantiene más de la mitad del mercado.

A su vez, el segmento low cost en su conjunto ya representa alrededor del 40% del tráfico doméstico, lo que confirma un cambio estructural en la industria, donde este modelo dejó de ser marginal para convertirse en protagonista.

La compañía proyecta alcanzar 23 aeronaves durante el verano de los cuales 10 serán los modernos aviones Airbus A321neo, con capacidad de hasta 240 pasajeros, que permiten una mayor densidad de asientos por vuelo y una reducción de costos operativos, factores centrales en el modelo de negocios ultra low cost.

Este tipo de aeronave también incrementa la disponibilidad de asientos en rutas domésticas e internacionales y mejora la eficiencia energética, lo que incide en la rentabilidad general de la operación.

Nuevas rutas nacionales e internacionales

En paralelo a la incorporación de más aviones, se anunciaron nuevas rutas, como Posadas, San Juan, Santiago del Estero y Jujuy, además, de los vuelos regionales a Chile, Perú y Brasil.

No obstante, Aerolíneas Argentinas continúa siendo el principal operador del país y explica la mayor parte de las frecuencias de cabotaje, aunque haya perdido participación relativa en los últimos años.

En paralelo, Flybondi atraviesa un período más complejo, con retroceso en su cuota de mercado y cuestionamientos operativos que han afectado su desempeño.

Un elemento clave del contexto, que explica los proyectos de expansión, tanto de Jetsmart, como los anunciado recientemente por Aerolíneas Argentinas, es el impacto de la política económica y regulatoria.

Desde 2024, los cambios impulsados por el Gobierno argentino han favorecido una mayor competencia y apertura en el sector, eliminando restricciones y promoviendo la eficiencia operativa.

Pese a la caída reciente de la capacidad doméstica, el mercado aerocomercial argentino sigue mostrando un potencial significativo. En los últimos años, el crecimiento del tráfico permitió incorporar a millones de nuevos pasajeros al sistema, muchos de ellos atraídos por las tarifas accesibles del modelo low cost.