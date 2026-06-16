Cuadernos: dos pilotos presidenciales del kirchnerismo confirmaron vuelos con valijas y viajes a San Cruz

Los pilotos Sergio Velázquez y José Videla, que integraron la flota presidencial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , declararon en el juicio por la causa Cuadernos y confirmaron que llevaron valijas hacia al sur del país, principalmente a Santa Cruz.

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Como si fuera poco, ambos también señalaron que en varias oportunidades “los vuelos se realizaban sin pasajeros” . En sus testimonios ante el Tribunal Oral Federal N°7, los ex pilotos afirmaron que parte de ese equipaje era cargado directamente en los aviones por secretarios privados del entonces presidente.

Según indicaron, se trataba de valijas con candado que eran incorporadas a las aeronaves sin pasar por los controles habituales.

Sergio Velázquez, ex piloto del Tango 01, sostuvo que dichas valijas eran ingresadas al avión, de forma directa, desde la plataforma militar de Aeroparque y sin pasar por los escáneres ni tampoco los controles aduaneros habituales .

Asimismo, sostuvo que la mayoría de los bultos tenían un destino fijo, debido a que los cargamentos se trasladaban principalmente en los vuelos oficiales hacia la provincia de Santa Cruz.

José Videla (piloto del avión Tango 10) agregó información fundamental sobre Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner ya fallecido, y confirmó que realizaba vuelos hacia el sur, donde viajaba completamente solo en la aeronave.

Incluso, una de esas veces, lo hizo con una valija que llevaba consigo, dado que se negó a despacharla, y “no dejó que nadie la tocara” durante todo el recorrido.

También sostuvo que al aterrizar en Río Gallegos, Muñoz no descendió por la terminal del aeropuerto, sino en un extremo de la pista de aterrizaje, donde fue retirado directamente por dos o tres automóviles.

A su vez, ratificó que los aviones de la flota presidencial también se utilizaban para enviarles los diarios y revistas que quería leer el matrimonio Kirchner mientras se encontraba en El Calafate y Río Gallegos los fines de semana.

Por último, detalló que las aeronaves despegaban a las 6 de la mañana para entregarle a Cristina y Néstor Kirchner un sobre que contenía la síntesis periodística de los medios gráficos el día.

Para finalizar, indicó que las órdenes operativas para estos traslados llegaban vía fax, firmadas por la Secretaría General de la Presidencia, comandada en ese entonces por el ex senador nacional Oscar Parrilli. En el cierre de su testimonio, estimó que el costo de cada hora de vuelo rondaba entre los 2.500 y 3.000 dólares.