Vuelos fantasma y tráfico de menores en Chile: 200 niños haitianos ingresaron al país y nadie sabe dónde están

La Justicia de Chile abrió una investigación por presunto tráfico de personas luego de detectar que más de 200 niñas, niños y adolescentes haitianos que ingresaron legalmente al país entre enero y octubre de 2025 se encuentran actualmente con paradero desconocido.

Paso Cristo Redentor: Chile denuncia "condiciones precarias" y grave riesgo para su personal en Los Horcones

Nuevo tren Mendoza-Chile: los detalles del megaproyecto de USD 9.600 millones para construir en 4 años

El caso generó conmoción política y social porque los menores no entraron por pasos clandestinos , sino mediante vuelos chárter autorizados por el propio gobierno trasandino, en la época de Gabriel Boric, bajo el mecanismo de reunificación familiar.

A más de un año de muchos de esos ingresos, las autoridades no lograron determinar dónde están los niños ni quiénes son los responsables de su cuidado.

Según los antecedentes que analiza la Fiscalía y reveló el medio BioBioChile, los niños viajaron desde Haití acompañados por grupos de adultos chilenos y extranjeros con los que, en muchos casos, no tenían vínculos familiares directos .

Por mejores condiciones económicas, haitianos buscan empleo en Chile para mejorar su situación y ayudar a sus familias en la isla

Por mejores condiciones económicas, haitianos buscan empleo en Chile para mejorar su situación y ayudar a sus familias en la isla

Los vuelos aterrizaron en el aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago) en el marco del programa de reunificación familiar, una figura legal que permite que padres o familiares residentes en Chile soliciten el ingreso de menores bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, las irregularidades comenzaron a detectarse cuando distintos organismos advirtieron inconsistencias en la documentación y dificultades para verificar la situación real de los menores una vez dentro del país.

Embed - Denuncian ingreso de más de 200 niños haitianos a Chile con paradero es desconocido

Escándalo con niños haitianos en Chile: las alertas que se remontan a 2023

Según lo recabado por los periodistas en base a los antecedentes oficiales, las primeras señales de alarma por la situación de los nenes haitianos aparecieron en enero de 2023.

Ese año, el Servicio Nacional de Migraciones de Chile alertó sobre un vuelo procedente de Puerto Príncipe que transportaría a 98 menores acompañados únicamente por dos adultos. La operación finalmente fue cancelada por problemas documentales.

Haitianos en el barrio de Quilicura, Chile. Es la zona con más cantidad de inmigrantes de ese país. Haitianos en el barrio de Quilicura, Chile. Es la zona con más cantidad de inmigrantes de ese país. Gentileza / BBC Mundo

Posteriormente, la administración encabezada entonces por el director de Migraciones, Luis Thayer, presentó denuncias ante el Ministerio Público por posibles vínculos entre agencias de viajes, aerolíneas y eventuales redes de tráfico de personas.

También intervino la Defensoría de la Niñez, que advirtió sobre la insuficiencia de los controles estatales respecto de menores migrantes.

Los vuelos del año pasado que destaparon un posible tráfico de menores

Uno de los hechos más llamativos ocurrió el 15 de octubre de 2025.

Ese día despegó desde Haití el vuelo identificado como WAL-801 con 124 menores a bordo. Sin embargo, tras una escala no programada en Lima (Perú) y un cambio de aeronave, llegaron a Santiago solamente 44 niños.

La diferencia de 80 menores se convirtió en uno de los principales focos de la investigación judicial, que busca reconstruir qué ocurrió durante ese trayecto y quiénes eran los responsables de los pasajeros.

Niños juegan en Puerto Príncipe, Haití Niños juegan en Puerto Príncipe, Haití EFE

"Quienes realizaron denuncias ante la Contraloría o colaboraron con información a parlamentarios en esa época recordaron que el vuelo fue extraño", destacó el medio BioBio.

Los pasajeros, principalmente niños y jóvenes, descendieron con sus pertenencias por una escalera adosada a la aeronave. En su mayoría, niños de entre 6 y 15 años, "no hablaban español, evidentemente, y parecían asustados; claro, es mi impresión", detalló una fuente que estuvo en la losa del aeropuerto al momento de recibir a las personas.

El lunes pasado, la Fiscalía Nacional chilena abrió una causa penal a cargo de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para investigar posibles delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, soborno y cohecho.

La crisis de los migrantes haitianos en el interior del gobierno de Chile

El caso también derivó en consecuencias diplomáticas. En octubre de 2025 el gobierno de Boric removió al cónsul chileno en Haití tras denuncias de corrupción vinculadas a la emisión de visas. Desde entonces, Chile permanece sin representación consular permanente en ese país.

El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, calificó la situación como "gravísima" y convocó una reunión de emergencia en el Palacio de La Moneda junto a representantes del Congreso, el Ministerio Público, la Corte Suprema y la Contraloría.

Por su parte, UNICEF solicitó que el Estado chileno esclarezca "con máxima celeridad" el paradero de los menores y detalle cuáles son los mecanismos de búsqueda que se están implementando.

La investigación intenta determinar si se trató de fallas administrativas de gran magnitud o si detrás de los ingresos existe una red organizada de tráfico de personas que aprovechó el sistema de reunificación familiar dispuesto por Chile para trasladar menores sin el control efectivo del Estado.