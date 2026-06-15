15 de junio de 2026 - 18:01

Paso Cristo Redentor: Chile denuncia "condiciones precarias" y grave riesgo para su personal en Los Horcones

El organismo chileno advirtió que el abandono en el complejo ubicado en Mendoza data de hace años y escaló tras la renuncia del coordinador argentino.

Paso Cristo Redentor: Chile reclama por condiciones precarias en el complejo Los Horcones
Paso Cristo Redentor: Chile reclama por condiciones precarias en el complejo Los Horcones

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Dirección Nacional de Aduanas de Chile decidió intervenir de oficio al denunciar abandono edilicio y condiciones precarias en el complejo Los Horcones, ubicado en territorio argentino del Paso Cristo Redentor.

Leé además

reabrio el paso cristo redentor y la cordillera regalo impactantes postales nevadas

Reabrió el Paso Cristo Redentor y la cordillera regaló impactantes postales nevadas
Aduana de Horcones, a la vuelta de Chile - Gendarmería

Los pasos fronterizos terrestres podrán sumar free shops como en los aeropuertos

El organismo aduanero chileno denunció formalmente a la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Subsecretaria del Interior, que su personal de aduana trabaja en condiciones precarias debido a fallas edilicias y que están expuestos a "riesgo de accidente".

Fuga de gas y hacinamiento

La situación viene de larga data se desató hace menos de un mes por una fuga de gas en la zona de cocina y habitaciones del recinto argentino, sumado a problemas de calefacción, deficiencias en las condiciones de habitabilidad y hacinamiento que vienen desde hace años, en medio de bajas temperaturas en la zona de cordillera.

Este panorama hizo que los trabajadores aduaneros tomaran la decisión de volver todos los días al lado chileno para poder descansar en condiciones adecuadas en el complejo Los Libertadores. En ese sentido, pidieron el cierre del complejo aduanero a las 18 horas, para que los empleados puedan cruzar la frontera en horarios aptos para transitar por la ruta internacional.

Según informó el diario El Mercurio de Valparaíso, la situación es lo suficientemente crítica como para que las autoridades advirtieran explícitamente sobre un "grave riesgo de accidente" por condiciones climáticas y falta de luz para los trabajadores que tienen que cruzar a diario la frontera.

Esta medida busca que las autoridades competentes de Chile gestionen soluciones por vía diplomática ante sus pares argentinos para poder solucionar las condiciones y que los trabajadores aduaneros puedan alojarse en condiciones adecuadas, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar del personal que opera en uno de los pasos internacionales más transitados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo

Zonda, nevadas y paso a Chile cerrado: el complejo panorama para este martes en Mendoza

Ruta 7, camino al paso Cristo Redentor

Cuándo cierra el paso Cristo Redentor: anticipan cinco días de nevadas

Complejo Los Libertadores (Archivo)

Empresario argentino intentó cruzar a Chile con un cargador y varias municiones: cayó en Los Libertadores

El paso a Chile Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículos de 9 a 21. 

Paso a Chile: el pronóstico que amenaza con un cierre del Cristo Redentor