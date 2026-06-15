Paso Cristo Redentor: Chile denuncia "condiciones precarias" y grave riesgo para su personal en Los Horcones

El organismo chileno advirtió que el abandono en el complejo ubicado en Mendoza data de hace años y escaló tras la renuncia del coordinador argentino.

La Dirección Nacional de Aduanas de Chile decidió intervenir de oficio al denunciar abandono edilicio y condiciones precarias en el complejo Los Horcones, ubicado en territorio argentino del Paso Cristo Redentor.

El organismo aduanero chileno denunció formalmente a la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Subsecretaria del Interior, que su personal de aduana trabaja en condiciones precarias debido a fallas edilicias y que están expuestos a "riesgo de accidente".

Fuga de gas y hacinamiento La situación viene de larga data se desató hace menos de un mes por una fuga de gas en la zona de cocina y habitaciones del recinto argentino, sumado a problemas de calefacción, deficiencias en las condiciones de habitabilidad y hacinamiento que vienen desde hace años, en medio de bajas temperaturas en la zona de cordillera.

Este panorama hizo que los trabajadores aduaneros tomaran la decisión de volver todos los días al lado chileno para poder descansar en condiciones adecuadas en el complejo Los Libertadores. En ese sentido, pidieron el cierre del complejo aduanero a las 18 horas, para que los empleados puedan cruzar la frontera en horarios aptos para transitar por la ruta internacional.

Aduana de Horcones, vuelta de mendocinos desde Chile - Gendarmería Aduana de Horcones, vuelta de mendocinos desde Chile - Gendarmería Según manifestaron los funcionarios, este problema viene desde hace años pero terminó de escalar a fines de mayo con la renuncia del entonces coordinador argentino del paso fronterizo, Justo José Báscolo.