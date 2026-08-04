El Paso Cristo Redentor lleva 21 días cerrado: cuándo llega la "ventana" de buen tiempo

El cruce internacional permanece cerrado desde el 13 de julio debido al temporal en la cordillera. Es el segundo cierre invernal más extenso de los últimos años.

Así está Las Cuevas este martes 4/08, con el Paso Cristo Redentor cerrado hace 21 días.

El Paso Internacional Cristo Redentor lleva 21 días cerrado y continuará inhabilitado hasta nuevo aviso debido a la importante acumulación de nieve registrada en la cordillera como consecuencia del temporal que afectó a la zona.

El paso fronterizo permanece cerrado desde el 13 de julio, cuando las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir el tránsito entre Argentina y Chile. Este período ya se convirtió en el segundo cierre más prolongado registrado durante un invierno, solo por detrás de 2023, cuando el cruce permaneció sin operaciones durante 26 días.

Por el momento, las autoridades no establecieron una fecha para la reapertura y la habilitación dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de quienes transiten por la alta montaña.

Los caracoles de Chile en medio del temporal de nieve. Cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días El pronóstico anticipa algunos días de mejora de las condiciones meteorológicas, pero se esperan nuevas nevadas en la cordillera hacia el final de la semana.

Para este martes, se espera una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves de dirección variable. En la cordillera se mantendrán condiciones estables. La máxima será de 19°C, mientras que la mínima fue de 8°C.

El miércoles continuará con cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos leves de dirección variable. En la cordillera también se prevé estabilidad. La máxima en el llano alcanzará los 19°C y la mínima será de 8°C. La ruta rumbo a los complejos fronterizos de Argentina y Chile. En tanto, el jueves estará algo nublado, con poco cambio de la temperatura. Se espera viento Zonda en precordillera y el llano, mientras que en la cordillera volverán las nevadas. La máxima será de 21°C y la mínima de 9°C. Para el viernes, el pronóstico anticipa poca nubosidad y descenso de la temperatura, con vientos del sudeste y heladas parciales. En la cordillera se esperan nevadas débiles. La máxima llegará a 16°C y la mínima será de 5°C.