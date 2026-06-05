Las 5 mejores canciones del Indio Solari para recordar al gran cantante argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió a los 77 años . Además de su trayectoria con Los Redondos, el cantante desarrolló una etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , con un repertorio que forma parte del recuerdo de sus seguidores.

Murió el Indio Solari: la despedida en redes a una voz irrepetible del rock argentino

El adiós a una leyenda: murió a los 77 años el "Indio" Solari

La noticia se conoció este viernes 5 de junio . Solari murió en su casa de Parque Leloir , donde vivía desde hacía años, y su estado de salud estaba atravesado por el Parkinson , enfermedad que había hecho pública en 2016 y que luego marcó su retiro definitivo de los escenarios.

En los comentarios de fanáticos, en rankings de sus canciones solistas , aparecen frases como “imposible elegir cinco”, “todos los discos” o listas que cambian según el día. Pero hay nombres que se repiten con fuerza y permiten armar un ranking emocional de sus canciones solistas.

Embed - El Tesoro de los inocentes - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

El tesoro de los inocentes aparece como la canción más mencionada entre los fanáticos. No solo da nombre a su primer disco solista, publicado en 2004, sino que abrió una etapa clave después del final de Los Redondos.

El tema tiene algo de declaración de principios: mantiene el universo poético del Indio, pero con una identidad nueva. Para muchos seguidores, fue la confirmación de que la historia no se había terminado con la separación de la banda.

2. Flight 956

Embed - Flight 956 - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

Flight 956 es otra de las grandes elegidas por los seguidores. Su lugar en el ranking se entiende por la potencia emocional que carga. Es una canción que muchos asocian con viajes, despedidas, pérdida y memoria, aunque el Indio siempre evitó reducir sus letras a una explicación cerrada.

En la obra solista, representa una de esas composiciones que crecieron con el tiempo.

3. Ciudad Baigón

Embed - Ciudad Baigón (El tesoro de los inocentes) - Indio Solari y LFDAA

Ciudad Baigón también aparece entre las más repetidas por los fanáticos. Tiene una energía directa, urbana y áspera, muy ligada al pulso inicial de la etapa solista.

La canción pertenece a ese primer tramo donde el Indio todavía cargaba con la expectativa enorme de explicar qué venía después de Los Redondos. En lugar de explicarlo, lo hizo sonar.

4. Y mientras tanto el sol se muere

Embed - Y mientras tanto el sol se muere... - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

Y mientras tanto el sol se muere es una de las canciones más votadas por el costado emocional. En los comentarios en redes aparece como una elección casi inevitable para quienes buscan la parte más melancólica del Indio.

El tema tiene una sensibilidad distinta: menos explosiva, más atmosférica. Funciona como una canción para escuchar en silencio, sin necesidad de pogo ni multitud.

5. To Beef or Not To Beef

Embed - To beef or not to beef - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

To Beef or Not To Beef completa la selección por cantidad de menciones y por el lugar que ocupa entre los seguidores más atentos a la discografía solista.

Es una canción con el sello del Indio más filoso: juego de palabras, tensión, ritmo y una forma de decir que no se entrega fácil en la primera escucha.