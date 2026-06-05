Conmoción por la muerte del Indio Solari: se conoció cómo fueron sus últimas horas

El rock argentino está de luto. Este viernes murió el Indio Solari , una de las voces más emblemáticas de la música nacional y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tenía 77 años. Según trascendió, el músico se encontraba en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información difundida por el periodista Rodrigo Alegre en TN , el jueves por la noche había cenado con normalidad y posteriormente se dirigió a la piscina de la vivienda.

Tras sufrir una descompensación, su familia se comunicó con el servicio de emergencias 911. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó.

La noticia generó una inmediata conmoción en el país. Durante las primeras horas de la mañana comenzaron a acercarse fanáticos a las inmediaciones de su domicilio para despedir al hombre que durante décadas construyó un fenómeno cultural único en la historia del rock argentino .

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, Solari se convirtió en una figura central de la música popular a partir de la irrupción de Los Redonditos de Ricota, banda que fundó junto a Skay Beilinson y que transformó para siempre la relación entre el rock y el público masivo. Con discos fundamentales como "Oktubre", el grupo construyó una mística que trascendió lo musical para convertirse en un fenómeno social.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, el Indio inició una nueva etapa al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que continuó convocando multitudes en estadios y predios de todo el país.

Los últimos años del Indio Solari y la batalla contra el Parkinson

Durante la última década, la salud del músico estuvo marcada por la lucha contra el Parkinson. En los años previos, en septiembre de 2013 y diciembre de 2014, dio multitudinarios shows en el departamento de San Martín, congregando a más de 100 mil personas, que vinieron de todas partes del país.

En marzo de 2016, durante un histórico recital en Tandil ante más de 150 mil personas, fue él mismo quien confirmó públicamente el diagnóstico al expresar que el Parkinson le estaba “pisando los talones”. La revelación puso fin a años de rumores sobre su estado de salud.

La enfermedad fue avanzando progresivamente y condicionó su actividad artística. Su último gran recital presencial tuvo lugar en Olavarría en marzo de 2017, un show multitudinario que quedó marcado por graves incidentes organizativos y que terminó siendo el cierre de una etapa en los escenarios. Con el correr de los años, el músico redujo cada vez más sus apariciones públicas.

A pesar de las limitaciones físicas, nunca abandonó la creación artística. Participó en proyectos virtuales, experimentó con presentaciones mediante tecnología holográfica y continuó publicando música junto a Los Fundamentalistas. También impulsó nuevas búsquedas creativas con el proyecto El Mister y los Marsupiales Extintos, manteniendo una presencia constante en la producción musical aun cuando ya no podía sostener la actividad en vivo.