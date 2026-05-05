El PRO bonaerense denunció este martes un episodio de violencia ocurrido en el Concejo Deliberante de Villa Gesell . Según la fuerza opositora, una " patota kirchnerista " vinculada al intendente Gustavo Barrera (Unión por la Patria) irrumpió en la sesión y agredió físicamente a legisladores locales que votaron en contra del presupuesto municipal para el ejercicio 2026.

"El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto", denunció el partido a través de sus redes oficiales.

Hoy en Villa Gesell el oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron adentro del… pic.twitter.com/SF05RBxLxs

El conflicto se originó por el rechazo de la oposición a una partida de 64 mil millones de pesos , cifra que el PRO calificó como "el doble de lo que costaba gobernar este municipio".

De acuerdo con fuentes del bloque amarillo, era " un presupuesto invotable " y aseguraron que como contrapartida hicieron propuestas que “ el intendente no quiso aceptar ” lo que desembocó en el rechazo de la iniciativa y el levantamiento de la sesión en medio de gritos y agresiones.

Escándalo en Villa Gesell: denuncian agresiones de una "patota kirchnerista" a concejales del PRO Escándalo en Villa Gesell: denuncian agresiones de una "patota kirchnerista" a concejales del PRO.

Dijeron que el proyecto de presupuesto municipal "llevaba las tasas municipales arriba de un 100%. Subía un 57% más la cantidad de módulos… era una locura”.

Violencia dentro del recinto

Según detalló el PRO en X los concejales fueron golpeados dentro del edificio deliberativo: "Les pegaron adentro del recinto y le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó". En los videos difundidos en redes sociales, se puede observar el momento en que personas gritan e incluso arrojan agua contra la concejala Armando.

"Eso es lo que hacen cuando pierden. Todo nuestro apoyo a Clarisa (Armando) y al equipo del PRO Villa Gesell. El cambio avanza y los patoteros de siempre no lo van a frenar. No pasarán”, afirmó el partido en un tuit.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarisaarmando/status/2051467172669510124&partner=&hide_thread=false Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo. pic.twitter.com/OObeDoptGp — Clarisa Armando (@clarisaarmando) May 5, 2026

"Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera: presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo", manifestó Armando tras el ataque.

El intendente Barrera, una vez rechazado el presupuesto, confirmó que el municipio pagará los sueldos de los trabajadores municipales de base, pero postergará el cobro de funcionarios, personal jerárquico y concejales “hasta que la situación financiera lo permita”.