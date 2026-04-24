24 de abril de 2026 - 10:17

FEM: Santiago Laugero asumió como presidente de ProMendoza en Mendoza

El titular de la FEM asumió en ProMendoza y buscará reforzar el perfil exportador de las pymes mendocinas con mayor articulación público-privada.

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Santiago Laugero asumió como presidente de la Fundación ProMendoza en representación de la FEM, en un año clave en el que la institución cumple tres décadas impulsando las exportaciones mendocinas. La designación refuerza el vínculo entre el sector privado y el Estado en la estrategia de internacionalización.

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Por Melisa Sbrocco

Desde la Federación Económica de Mendoza destacaron que este nuevo rol posiciona a las pymes en el centro de la agenda productiva, en un contexto que exige mayor apertura de mercados y herramientas concretas para exportar.

Qué implica la llegada de Santiago Laugero como presidente de ProMendoza

La asunción de Santiago Laugero al frente de ProMendoza marca una etapa enfocada en fortalecer el perfil exportador de las pymes mendocinas. Desde la FEM remarcaron que este desafío busca consolidar a la institución como un actor clave en la vinculación entre la producción local y los mercados internacionales.

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El propio Santiago Laugero sostuvo: “Asumir la presidencia de ProMendoza es una responsabilidad que tomamos con convicción. Las Pymes mendocinas necesitan más y mejores herramientas para exportar, y vamos a trabajar para que ProMendoza sea un puente entre la producción local y los mercados del mundo”.

El nuevo Consejo Directivo quedó integrado por Rodolfo Vargas Arizu como vicepresidente primero; Juan Viciana, en representación de UCIM, como vicepresidente segundo; y Luis Romano, de la Bolsa de Comercio, como vicepresidente tercero. En tanto, Patricia Giménez continuará al frente de la gerencia general.

El rol de la FEM en la estrategia productiva y exportadora

La FEM, que nuclea a más de 60 cámaras empresarias, aporta una mirada directa sobre las necesidades del entramado productivo provincial. Bajo la conducción de Laugero desde 2023, la entidad avanzó en un proceso de modernización institucional y fortaleció su rol como interlocutor del sector privado.

En este nuevo escenario, la articulación entre ProMendoza y la Federación será determinante para ampliar la inserción internacional de la provincia.

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