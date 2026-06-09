9 de junio de 2026 - 20:05

Se conoció el ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina

Un listado presentado por un prestigioso medio internacional, mencionó a los 48 diseños de las selecciones y eligió a sus favoritos. El primer lugar generó debate.

Se conoció el ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina

Se conoció el ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A días del inicio del Mundial 2026, no solo las selecciones y sus figuras concentran la atención: las camisetas también ganaron protagonismo en la previa del torneo. Los colores, los homenajes y la identidad de cada selección fueron analizados por un prestigioso medio internacional que elaboró un ranking con los 48 diseños locales y coronó a un favorito. En qué puesto quedó Argentina.

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The Athletic, la sección de deportes perteneciente al New York Times, lanzó un listado con las camisetas del campeonato, de la mejor a la peor. El ranking vino de la mano del periodista Nick Miller, quien analizó cada diseño y dio su veredicto.

Para sorpresa de muchos fanáticos, a la cabeza quedó la camiseta de la selección de Ghana, la cual fue elegida por su inspiración en el kente, un tejido tradicional ghanés hecho a mano y profundamente ligado a la cultura del país. Según destacó el periodista, el diseño fue valorado por incorporar elementos de identidad nacional y referencias al folclore local.

Camiseta de la seleccion de Ghana
La camiseta de Ghana se ubicó en el primer puesto.

La camiseta de Ghana se ubicó en el primer puesto.

En el segundo puesto se ubica Brasil, quien regresa a una estética más clásica en la indumentaria de la selección. Según la publicación, la camiseta recupera rasgos de modelos históricos de la selección brasileña, con guiños a la Copa América 2004 y similitudes en el corte con la recordada versión de 1986.

Inglaterra ocupa el tercer puesto en el ranking, por su diseño sobrio y tradicional, mientras que Alemania se destaca en el cuarto puesto. Miller señala que la camiseta de esta selección combina tradición con detalles modernos, ubicándose entre las mejores valoradas del Mundial.

El quinto puesto fue para Marruecos, cuyo diseño fue reconocido por incorporar referencias culturales y una identidad visual propia, algo que el ranking parece haber premiado especialmente.

Selección de Alemania
La camiseta de Alemania quedó en cuarto puesto del ranking

La camiseta de Alemania quedó en cuarto puesto del ranking

En qué puesto quedó Argentina

Sin embargo, la tradicional camiseta albiceleste, habitualmente elogiada por su diseño clásico, no alcanzó los primeros puestos de este ranking y quedó en 13° lugar. Según se argumenta en la nota del medio estadounidense, su diseño se destaca por el escudo dorado de campeones y las tres estrellas sobre el escudo nacional, aunque el degradado azul de las rayas no convence del todo.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026
Julián Álvarez con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

Julián Álvarez con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

La lista completa de las remeras más lindas del Mundial

  1. Ghana
  2. Brasil
  3. Inglaterra
  4. Alemania
  5. Marruecos
  6. Arabia Saudita
  7. España
  8. Australia
  9. Bélgica
  10. Cabo Verde
  11. Colombia
  12. Escocia
  13. Argentina
  14. Costa de Marfil
  15. Francia
  16. Japón
  17. México
  18. Panamá
  19. Sudáfrica
  20. Suecia
  21. Portugal
  22. Paraguay
  23. República Democrática del Congo
  24. Túnez
  25. Irak
  26. Estados Unidos
  27. Noruega
  28. Jordania
  29. Irán
  30. Curazao
  31. Bosnia y Herzegovina
  32. Senegal
  33. Austria
  34. Uzbekistán
  35. Uruguay
  36. Turquía
  37. Suiza
  38. Corea del Sur
  39. Qatar
  40. Nueva Zelanda
  41. Argelia
  42. Países Bajos
  43. Haití
  44. Egipto
  45. Ecuador
  46. República Checa
  47. Canadá
  48. Croacia

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