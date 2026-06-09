Se conoció el ranking de las camisetas más lindas del Mundial 2026: en qué puesto quedó Argentina

A días del inicio del Mundial 2026, no solo las selecciones y sus figuras concentran la atención: las camisetas también ganaron protagonismo en la previa del torneo. Los colores, los homenajes y la identidad de cada selección fueron analizados por un prestigioso medio internacional que elaboró un ranking con los 48 diseños locales y coronó a un favorito. En qué puesto quedó Argentina.

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The Athletic, la sección de deportes perteneciente al New York Times , lanzó un listado con las camisetas del campeonato, de la mejor a la peor. El ranking vino de la mano del periodista Nick Miller, quien analizó cada diseño y dio su veredicto.

Para sorpresa de muchos fanáticos, a la cabeza quedó la camiseta de la selección de Ghana , la cual fue elegida por su inspiración en el kente, un tejido tradicional ghanés hecho a mano y profundamente ligado a la cultura del país. Según destacó el periodista, el diseño fue valorado por incorporar elementos de identidad nacional y referencias al folclore local.

La camiseta de Ghana se ubicó en el primer puesto.

En el segundo puesto se ubica Brasil, quien regresa a una estética más clásica en la indumentaria de la selección. Según la publicación, la camiseta recupera rasgos de modelos históricos de la selección brasileña, con guiños a la Copa América 2004 y similitudes en el corte con la recordada versión de 1986.

Inglaterra ocupa el tercer puesto en el ranking, por su diseño sobrio y tradicional, mientras que Alemania se destaca en el cuarto puesto. Miller señala que la camiseta de esta selección combina tradición con detalles modernos, ubicándose entre las mejores valoradas del Mundial.

El quinto puesto fue para Marruecos, cuyo diseño fue reconocido por incorporar referencias culturales y una identidad visual propia, algo que el ranking parece haber premiado especialmente.

Selección de Alemania La camiseta de Alemania quedó en cuarto puesto del ranking

En qué puesto quedó Argentina

Sin embargo, la tradicional camiseta albiceleste, habitualmente elogiada por su diseño clásico, no alcanzó los primeros puestos de este ranking y quedó en 13° lugar. Según se argumenta en la nota del medio estadounidense, su diseño se destaca por el escudo dorado de campeones y las tres estrellas sobre el escudo nacional, aunque el degradado azul de las rayas no convence del todo.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026 Julián Álvarez con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

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