El Mundial 2026 rompe una tradición de la FIFA y tendrá tres inauguraciones: hora, días y estadios

El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con una propuesta logística inédita: habrá tres ceremonias inaugurales independientes en lugar de una sola. Los espectáculos, que contarán con artistas internacionales y muestras culturales, precederán a los primeros partidos de las selecciones anfitrionas en México, Toronto y Los Ángeles.

El torneo marca un hito al ser el primero que contará con 48 selecciones participantes distribuidas en tres países . La actividad oficial arranca en el Estadio Azteca, un recinto que se convertirá en el primero de la historia en ser utilizado en tres ediciones diferentes de la Copa del Mundo de la FIFA.

La primera ceremonia está programada para el jueves 11 de junio a las 14:30 en horario de Argentina. Este evento se enfocará en expresar la cultura del pueblo azteca a través del papel picado, símbolo de la tradición y artesanía local. Tras el show, la selección de México se enfrentará a Sudáfrica a las 16:00 para dar inicio al Grupo A.

El elenco artístico para esta sede incluye a figuras como Shakira, J Balvin, Maná y Alejandro Fernández . La organización confirmó que las puertas de los estadios abrirán cuatro horas antes de cada encuentro para facilitar el ingreso de los hinchas. Los espectáculos centrales comenzarán exactamente 90 minutos antes del inicio de los partidos programados.

El viernes 12 de junio la acción se trasladará a Canadá y Estados Unidos con sus propias celebraciones de apertura. En el Estadio Toronto, la ceremonia empezará a las 14:30 de Argentina con una propuesta visual que recorrerá el país de costa a costa. Artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara encabezarán el show previo al duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Finalmente, el SoFi Stadium de Los Ángeles recibirá la apertura estadounidense a las 20:30 de Argentina del mismo viernes. Este cierre de la triple inauguración contará con las presentaciones de Katy Perry, Anitta, Future y LISA. Una vez terminada la música, Estados Unidos debutará frente a Paraguay a las 22:00 para completar los eventos inaugurales del certamen.

Cronograma completo de las ceremonias inaugurales

México

Día y horario: jueves 11 de junio a las 14.30

Partido inaugural: México - Sudáfrica a las 16

Lugar: Estadio Azteca

Canadá

Día y horario: viernes 12 de junio a las 14.30

Partido inaugural: Canadá - Bosnia y Herzegovina a las 16

Lugar: Estadio Toronto

Estados Unidos