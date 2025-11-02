2 de noviembre de 2025 - 19:39

Polémica en Godoy Cruz vs San Martín por el offside en el gol de Agustín Auzmendi

Godoy Cruz se puso en ventaja ante San Martín de San Juan con el tanto del atacante, pero Andrés Gareano lo anuló por fuera de juego.

El offside que cobró Gareano de Andino en Godoy Cruz - San Martín de San Juan

TNT
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Menos de diez minutos después, el juez del encuentro tuvo que intervenir nuevamente, aunque esta vez la reacción del hincha de Godoy Cruz no fue de aceptación sino de repudio.

Todo sucedió a los 41' de la etapa inicial. Santino Andino controló sin problemas una habilitación entre líneas y tocó de cachetada para Juan Morá, que eludió a un defensor rival y mandó un centro venenoso para el cabezazo letal de Agustín Auzmendi. El esfuerzo de Matías Borgogno fue estéril, y la parcialidad local deliró con el grito sagrado.

Andrés Gareano anuló el tanto de Godoy Cruz por offside:

Sin embargo, Pablo Dóvalo intervino a través del VAR, y le indicó al encargado de impartir justicia que la acción no debía convalidarse. En medio del festejo, Gareano hizo la seña de la revisión e indicó: "Luego de la revisión en cabina, el jugador número 21 de Godoy Cruz (NdR: en realidad se trataba del 27 Andino), se encuentra en posición fuera de juego en el app. Decisión final: tiro libre indirecto".

De esta forma, el 1 a 0 quedó sin validez, y el que desató el festejo interminable fue el elenco visitante por mantenerse 0 a 0 y con las chances intactas de lograr la victoria.

