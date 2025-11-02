Polémica en Godoy Cruz vs San Martín por el offside en el gol de Agustín Auzmendi

Godoy Cruz se puso en ventaja ante San Martín de San Juan con el tanto del atacante, pero Andrés Gareano lo anuló por fuera de juego.

El offside que cobró Gareano de Andino en Godoy Cruz - San Martín de San Juan

El Feliciano Gambarte en su totalidad explotó con el grito de gol como pocas veces lo ha hecho desde la reinauguración. Sin embargo, como es habitual en tiempos de VAR, la alegría quedó en la nada. Se trató de otro momento destacado en Godoy Cruz y San Martín de San Juan por la Liga Profesional.

Pocos minutos antes, la correcta decisión del árbitro Andrés Gareano y el VAR habían aportado alivio para todo el estadio, cuando se confirmó que la impresionante tapada de Franco Petroli había sido por delante de la línea de gol, al contrario de lo que pedía el plantel del Verdinegro.

El gol de Agustín Auzmendi que gritó todo el Gambarte: ARRIBA EL TOMBA EN EL CLÁSICO Agustín Auzmendi cabeceó un centro perfecto para poner el 1 a 0 de Godoy Cruz ante San Martín San Juan



Menos de diez minutos después, el juez del encuentro tuvo que intervenir nuevamente, aunque esta vez la reacción del hincha de Godoy Cruz no fue de aceptación sino de repudio.

Todo sucedió a los 41' de la etapa inicial. Santino Andino controló sin problemas una habilitación entre líneas y tocó de cachetada para Juan Morá, que eludió a un defensor rival y mandó un centro venenoso para el cabezazo letal de Agustín Auzmendi. El esfuerzo de Matías Borgogno fue estéril, y la parcialidad local deliró con el grito sagrado.

Andrés Gareano anuló el tanto de Godoy Cruz por offside: ANULADO EL GOL DE GODOY CRUZ POR OFFSIDE EN LA JUGADA PREVIA



Sin embargo, Pablo Dóvalo intervino a través del VAR, y le indicó al encargado de impartir justicia que la acción no debía convalidarse. En medio del festejo, Gareano hizo la seña de la revisión e indicó: "Luego de la revisión en cabina, el jugador número 21 de Godoy Cruz (NdR: en realidad se trataba del 27 Andino), se encuentra en posición fuera de juego en el app. Decisión final: tiro libre indirecto".