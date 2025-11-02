2 de noviembre de 2025 - 19:23

Impresionante tapada de Franco Petroli para mantener a Godoy Cruz en partido

El arquero de Godoy Cruz reaccionó de gran manera en un córner, y salvó lo que hubiera sido el 1 a 0 de San Martín de San Juan.

Franco Petroli salvó a Godoy Cruz

Franco Petroli salvó a Godoy Cruz

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan deja mucha pierna fuerte, a dos equipos luchando por la permanencia en la Liga Profesional, y a una acción increíble que protagonizó el portero Bodeguero Franco Petroli, que evitó lo que era gol seguro.

Leé además

Godoy Cruz - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional

Todo el color del hincha de Godoy Cruz en el clásico de Cuyo

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz juega en casa ante San Martín de San Juan

Godoy Cruz empata frente a San Martín de San Juan en un verdadero duelo

Por Redacción Deportes

La acción se dio sobre 33 minutos de la etapa inicial, en un momento de zozobra para el dueño de casa. Sebastián Jaurena ejecutó un tiro de esquina bien cerrado que generó un tumulto en el primer palo, Tomás Fernández alcanzó a tirarla hacia adentro del área, y Tomás Lecanda la empujó como pudo ante la resistencia de la defensa del Tomba.

Impresionante tapada del arquero de Godoy Cruz Franco Petroli:

Embed

Allí, cuando parecía inevitable que San Martín se ponga en ventaja, Franco Petroli se mostró muy rápido de piernas para reaccionar y salvar la caída de su valla con un manotazo impresionante. Si bien todo el conjunto visitante pidió gol, la reiteración demostró que la pelota nunca traspasó la línea de sentencia.

La reacción de todos en el estadio fue de asombro, con un mar de aplausos que rápidamente comenzó a caer desde las tribunas tras la enorme salvada. Los compañeros de Petroli, lo abrazaron y felicitaron. El arquero eligió la sobriedad, teniendo en cuenta la atmósfera de la tarde mendocina.

Así, Godoy Cruz pudo mantenerse en partido y evitó lo que podría haber sido una situación muy incómoda en un encuentro picante y de mucha importancia para sostenerse en la Liga Profesional.

Por otro lado, Franco Petroli pudo demostrar una vez más porque es el dueño del arco del Expreso, y uno de los referentes del vestuario. El portero es uno de los puntos altos del equipo, y es una de las pocas piezas inamovibles del elenco que ahora dirige Omar "Turco" Asad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa.

Grave choque en Maipú: un motociclista de 35 años debió ser operado de urgencia

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz quiere repetir la alegría de la Copa Argentina 2024, cuando le ganó a San Martín de San Juan

Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan: los antecedentes más fuertes del clásico de Cuyo

Por Redacción Deportes
San Martín de San Juan - Godoy Cruz, por la Liga Profesional

Por qué Godoy Cruz y San Martín de San Juan se eligieron como clásico

Por Emanuel Cenci
Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas.

Godoy Cruz se juega una final ante San Martín y Asad apela al orgullo del Tomba

Por Sergio Faria