Impresionante tapada de Franco Petroli para mantener a Godoy Cruz en partido

El arquero de Godoy Cruz reaccionó de gran manera en un córner, y salvó lo que hubiera sido el 1 a 0 de San Martín de San Juan.

El clásico de Cuyo entre Godoy Cruz y San Martín de San Juan deja mucha pierna fuerte, a dos equipos luchando por la permanencia en la Liga Profesional, y a una acción increíble que protagonizó el portero Bodeguero Franco Petroli, que evitó lo que era gol seguro.

La acción se dio sobre 33 minutos de la etapa inicial, en un momento de zozobra para el dueño de casa. Sebastián Jaurena ejecutó un tiro de esquina bien cerrado que generó un tumulto en el primer palo, Tomás Fernández alcanzó a tirarla hacia adentro del área, y Tomás Lecanda la empujó como pudo ante la resistencia de la defensa del Tomba.

Impresionante tapada del arquero de Godoy Cruz Franco Petroli:



Allí, cuando parecía inevitable que San Martín se ponga en ventaja, Franco Petroli se mostró muy rápido de piernas para reaccionar y salvar la caída de su valla con un manotazo impresionante. Si bien todo el conjunto visitante pidió gol, la reiteración demostró que la pelota nunca traspasó la línea de sentencia.

La reacción de todos en el estadio fue de asombro, con un mar de aplausos que rápidamente comenzó a caer desde las tribunas tras la enorme salvada. Los compañeros de Petroli, lo abrazaron y felicitaron. El arquero eligió la sobriedad, teniendo en cuenta la atmósfera de la tarde mendocina.