12 de noviembre de 2025 - 17:28

Lionel Scaloni define la formación de Argentina para jugar con Angola: ¿Estará Lionel Messi?

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, delinea a los once que irán desde el arranque en el amistoso del viernes.

La Selección Argentina entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni

La Selección Argentina entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina continúa practicando en Alicante, a la espera del partido amistoso que mantendrá el próximo viernes a las 13 horas contra Angola, en Luanda. El director técnico, Lionel Scaloni, comienza a ajustar detalles pensando en la formación inicial.

Leé además

El entrenamiento de la Selección Argentina, con Lionel Messi como estandarte

Gira de la Selección Argentina por África: Lionel Scaloni navega en un mar de cambios

Por Redacción Deportes
Lionel Messi ya está con la Selección Argentina en Alicante. 

Selección Argentina: con Lionel Messi, el equipo de Scaloni tuvo su primer entrenamiento en Alicante

Por Redacción Deportes

Durante los pocos entrenamientos que ha tenido con el plantel completo, el entrenador del cuadro nacional aprovechó para evaluar el estado físico y futbolístico de los citados, sobre todo de aquellas caras poco habituales (como Valentín Barco y Joaquín Panichelli, las estrellas del Racing de Estrasburgo). Así, pudo sacar conclusiones respecto a lo que pondrá en cancha.

El plan de Lionel Scaloni para el amistoso con Angola:

image
La Selecci&oacute;n Argentina sigue practicando en Espa&ntilde;a

La Selección Argentina sigue practicando en España

La primera de las confirmaciones parece ser el óptimo presente de Lionel Messi. Después de un año donde alternó bastante entre la suplencia y las ausencias, el astro jugará de entrada haciendo dupla de ataque con Lautaro Martínez. De la base de experiencia, también estarán desde el arranque Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul.

De todas formas, la titularidad de los futbolistas Albicelestes más longevos tiene un detalle: se especula que ninguno completará los noventa minutos, ya que el entrenador hará una batería de cambios en el complemento. Según trascendió, la idea de Scaloni es que todos los integrantes de la lista participen del amistoso.

La segunda confirmación pasa por la elección de los futbolistas que reemplazarán a los que pegarán el faltazo. En ese aspecto, parece que la consideración del cuerpo técnico respecto a Gerónimo Rulli, Juan Foyth, y Thiago Almada sigue siendo muy alta.

Los probables once de la Selección Argentina:

image
Nicol&aacute;s Tagliafico ser&aacute; el lateral ante Angola

Nicolás Tagliafico será el lateral ante Angola

De no mediar ningún inconveniente, la formación de la Selección Argentina para medirse con Angola en Luanda, el próximo viernes desde las 13 horas de nuestro país, será con: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

seleccion argentina: emiliano buendia, convocado de ultimo momento por lionel scaloni

Selección Argentina: Emiliano Buendía, convocado de último momento por Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, las tres ausencias que tendrá Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Atento Scaloni: los 3 jugadores de la Selección Argentina que se bajan del partido ante Angola

Por Cristian Reta
Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

Por Redacción Deportes
Alarma en la Selección Argentina con la lesión de un importante jugador

Alarma en la Selección Argentina: la joven estrella que se perderá el amistoso ante Angola por lesión