Lionel Scaloni define la formación de Argentina para jugar con Angola: ¿Estará Lionel Messi?

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, delinea a los once que irán desde el arranque en el amistoso del viernes.

La Selección Argentina continúa practicando en Alicante, a la espera del partido amistoso que mantendrá el próximo viernes a las 13 horas contra Angola, en Luanda. El director técnico, Lionel Scaloni, comienza a ajustar detalles pensando en la formación inicial.

Durante los pocos entrenamientos que ha tenido con el plantel completo, el entrenador del cuadro nacional aprovechó para evaluar el estado físico y futbolístico de los citados, sobre todo de aquellas caras poco habituales (como Valentín Barco y Joaquín Panichelli, las estrellas del Racing de Estrasburgo). Así, pudo sacar conclusiones respecto a lo que pondrá en cancha.

El plan de Lionel Scaloni para el amistoso con Angola: image La Selección Argentina sigue practicando en España AFA La primera de las confirmaciones parece ser el óptimo presente de Lionel Messi. Después de un año donde alternó bastante entre la suplencia y las ausencias, el astro jugará de entrada haciendo dupla de ataque con Lautaro Martínez. De la base de experiencia, también estarán desde el arranque Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul.

De todas formas, la titularidad de los futbolistas Albicelestes más longevos tiene un detalle: se especula que ninguno completará los noventa minutos, ya que el entrenador hará una batería de cambios en el complemento. Según trascendió, la idea de Scaloni es que todos los integrantes de la lista participen del amistoso.

La segunda confirmación pasa por la elección de los futbolistas que reemplazarán a los que pegarán el faltazo. En ese aspecto, parece que la consideración del cuerpo técnico respecto a Gerónimo Rulli, Juan Foyth, y Thiago Almada sigue siendo muy alta.