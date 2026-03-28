Chiqui Tapia fue silbado en La Bombonera en la previa del partido de la Selección Argentina

El presidente de la AFA recibió el repudio de los hinchas Albicelestes minutos antes del duelo con Mauritania.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, fue abucheado por el público de La Bombonera al ingresar al campo de juego en el que la Selección Argentina enfrentó a Mauritania. Ocurrió minutos antes del encuentro, mientras entregaba un reconocimiento.

El máximo mandatario del fútbol nacional fue homenajeado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien también recibió una distinción por su paso por la Selección. Su aparición, acercándose hasta el centro del campo de juego y presentado por la voz del estadio, motivó a una gran cantidad de gente a demostrar su disconformidad.

A pesar de ser el presidente de AFA en la obtención de la última Copa del Mundo, asi como también la Finalissima y dos Copas América, Tapia continúa siendo repudiado en gran cantidad de canchas del fútbol argentino, y La Bombonera no fue la excepción.

Según lo explicado por la voz del estadio, la misma felicitaba al dirigente del Xeneize por su paso por la Selección, su obtención de la Copa Mundial Sub 20 de Malasia, en 1997, la disputa del Mundial de Alemania 2006 y su etapa como capitán del seleccionado, en el cual también vistió la histórica camiseta número 10.