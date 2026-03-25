Otra vez "no": la Justicia le negó a Claudio "Chiqui" Tapia salir del país mientras avanza la causa

El presidente del fútbol argentino buscó “ausentarse durante dos meses”, a poco tiempo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Norteamérica.

Claudio "Chiqui" Tapia sigue siendo el centro de la controversia en el ámbito deportivo.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, no podrá salir del país luego de que la Justicia rechazara su solicitud en el marco de una causa judicial. La decisión se conoció este miércoles y se vincula con la investigación por presunta retención indebida de aportes en AFA.

El planteo había sido presentado por su defensa para ausentarse durante dos meses, justo en un contexto muy cercano al inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el pedido no prosperó tras el análisis del juzgado interviniente.

La decisión de la Justicia contra Tapia En la resolución, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas, el magistrado consideró que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.

“No obsta a lo expuesto que este tribunal haya otorgado autorizaciones de mayor extensión en otros legajos, toda vez que dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria para acceder a lo peticionado”, añadió.

El Gobierno designó veedores en AFA El Gobierno nacional avanzó con la medida de "designar veedores" durante seis meses para analizar en detalle su funcionamiento administrativo y financiero. La decisión apunta a revisar balances, contratos y distintos movimientos financieros de la entidad.