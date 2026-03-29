Lionel Scaloni ajusta las piezas y la agenda para enfrentar a Zambia

La Selección Argentina de Lionel Scaloni tuvo el domingo libre después de realizar su ensayo futbolístico ante la Sub 20 de Diego Placente este sábado. Así, se prepara para retornar al predio de Ezeiza, donde empezará la segunda y última semana de entrenamientos en esta nueva fecha FIFA .

En un ensayo dividido en dos tiempos de 40 minutos, el seleccionado dirigido por el de Pujato se impuso por 1 a 0 gracias a un tanto de José Manuel López, tras una buena acción colectiva. El trabajo se realizó como previa del compromiso que el equipo disputará en La Bombonera este martes ante Zambia .

El entrenamiento incluyó minutos de fútbol para varios suplentes. La formación inicial fue: Rulli; Giay, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Barco, Paredes, Exequiel Palacios; Prestianni, José López y Nico Paz. En la segunda mitad ingresaron: Perrone, Mastantuono, Simeone, Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

Por su parte, los futbolistas que arrastraban mayor carga tras el último amistoso realizaron tareas regenerativas en el gimnasio para optimizar su recuperación.

Este domingo 29 de marzo fue el único día libre antes de retomar la actividad: una pausa para recuperar energías luego de varios días de trabajo intenso en el predio de la AFA.

La actividad se reanudará el lunes 30 de marzo a partir de las 11, cuando los futbolistas vuelvan a concentrarse. Ese mismo día está previsto un nuevo ensayo en campo —con horario a confirmar— en el que el cuerpo técnico comenzará a delinear los próximos pasos de cara al cierre de la preparación y aprovechará para evaluar algunos rendimientos.

Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa, también con horario a definir, en la que se espera que analice el presente del equipo —tras no mostrarse conforme luego del encuentro ante Mauritania— y anticipe los objetivos inmediatos de la Albiceleste en esta última etapa de preparación previo al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.