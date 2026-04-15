15 de abril de 2026 - 10:37

Brutal pelea a piedrazos terminó con un hombre inconsciente en la acequia: tiene muerte cerebral

La riña fue anoche, en Juncal y calle Santiago del Estero, en Godoy Cruz. El presunto autor fue identificado.

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.&nbsp;

Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes. 

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Por Oscar Guillén

Un hombre se encuentra con un diagnóstico de muerte cerebral luego de recibir un proyectil en la cabeza, durante una pelea donde fue atacado con piedras y botellas, esta madrugada, en Godoy Cruz.

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Cerca de las 0.40 ingresó una alerta al servicio de emergencias 911, denunciando que en Juncal y calle Santiago del Estero, Godoy Cruz, se había iniciado una riña entre dos grupos de personas y que un hombre había sido lesionado en la cabeza.

Cuando llegaron al lugar indicado policías y personal del SEC encontraron a un hombre de 46 años identificado oficialmente como C.E.Y. tendido dentro de una acequia, sobre un charco de sangre.

El médico del SEC comenzó a realizarle maniobras de RCP, logrando recuperar el pulso de paciente y de inmediato fue subido a la ambulancia y trasladado a la guardia del hospital Central.

Ya en el nosocomio capitalino los médicos diagnosticaron “TEC grave, en estado crítico con signos compatibles con muerte cerebral”, según se informó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los policías que trabajaron en la investigación del caso entrevistaron a la mujer del herido, quien explicó que al llegar al lugar encontró a su marido lesionado y que los vecinos de la zona le dieron que se había iniciado una pelea entre cuatro o cinco personas que se agredían con piedras y botellas.

Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de C.E.Y., quien cayó a la acequia gravemente herido. Los testigos informaron que el presunto autor el hecho es conocido en la zona como “Quique”.

Por directivas judiciales por parte del ayudante fiscal en turno, se dispuso la intervención de Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID).

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se dieron a conocer los antecedentes de la víctima: robo simple (mayo de 2002), robo agravado (abril de 2003), robo (junio de 2004), infracción Ley 23.737 (junio de 2009 y septiembre de 2016) y encubrimiento (febrero de 2022).

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