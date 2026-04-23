Pudo ser una tragedia: camionero ebrio fue detenido manejando a contramano por Ruta 40

Al conductor, identificado como M. J. R. (34), se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un camionero fue detenido durante la madrugada de este jueves en Luján de Cuyo tras ser sorprendido conduciendo a alta velocidad, en contramano y bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 00.45 en la intersección de Ruta 40 y Ruta 7, a la altura de Agrelo, en la zona de Bodega Chandon. Personal policial de la Subcomisaría Ugarteche interceptó un camión Scania perteneciente a una empresa de transporte que circulaba de manera peligrosa.

Al conductor, identificado como M. J. R. (34), se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.