Viveza criolla: creyó haber caído en un engaño de un puesto rutero con frutillas, pero era un truco genial

En un puesto de la ruta 11, una joven descubre frutillas de piedra cuidadosamente pintadas, y su reacción se convierte en un fenómeno viral en TikTok.

En un peculiar puesto de ruta en Santa Fe, un ingenioso truco de marketing ha dado que hablar en las redes sociales. Una joven, que viajaba por la ruta 11 en Candioti, se detuvo a comprar algunas frutillas frescas, pero lo que encontró fue algo mucho más sorprendente. En lugar de la fruta roja y jugosa que esperaba, la joven se topó con frutillas que en realidad eran piedras cuidadosamente pintadas de color rosa, imitando perfectamente la apariencia de la fruta real.

El descubrimiento fue tan inusual como divertido, lo que llevó a la usuaria de TikTok (@penny.rider.arg) a grabar un video del momento y compartirlo con sus seguidores. En la grabación, se la escucha narrar, entre risas, la extraña experiencia. “Estoy en la ruta y dije ‘voy a frenar a comprar una fruta, tipo unas frutillas’, pero miren, son piedras pintadas”, dice la joven, todavía incrédula ante lo que acaba de descubrir.

frutillas2 Con más de 696 mil visualizaciones, el video de una joven sorprendida por las frutillas de piedra destaca el ingenio comercial y humor de un puesto rutero en Santa Fe. Captura video El asombro de la joven es evidente mientras señala que las piedras no solo están muy bien pintadas, sino que también han sido moldeadas de forma que imitan perfectamente la forma y tamaño de las frutillas reales. “Las formas de las piedras son como las frutillas. Están re bien hechas”, comenta, destacando la creatividad detrás del truco. Su video, que se volvió viral en pocas horas, generó más de 696 mil visualizaciones en solo cuatro días, y acumuló más de 47 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

frutillas3 La creatividad de los vendedores de Candioti sorprende a los viajeros: frutillas que no son frutillas, sino piedras pintadas, causan sensación en las redes sociales. Captura video El truco resultó ser una solución ingeniosa para los vendedores del puesto en la ruta 11, quienes idearon una manera de mostrar las frutillas sin correr el riesgo de que la fruta real se descompusiera bajo el sol abrasante. En lugar de poner la fruta expuesta, utilizaron piedras pintadas que no solo sirven como una estrategia llamativa, sino también como una forma de preservar la mercancía. “Es buenísimo, no tienen la fruta al sol”, destacó la joven en su video, reconociendo la practicidad detrás de la idea.