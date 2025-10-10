10 de octubre de 2025 - 18:10

La compra de pesos argentinos por parte del gobierno de Trump desató críticas y muchos memes

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos confirmó el swap con Argentina y dijo que ya se compraron pesos argentinos. Las bromas no tardaron en legar.

La compra de pesos por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos generó una ola de memes.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo.

“Hemos finalizado un acuerdo marco de intercambio de divisas (swap) por US$20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Con ese fin, compramos directamente pesos argentinos”, señaló Bessent en sus redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1976358303098662932&partner=&hide_thread=false

El propio banco español fue quien informó sobre la venta de dólares en el mercado local “en nombre del Tesoro americano con el propósito de intervenir en el mercado de divisas”.

Esta novedad sacudió al mercado cambiario, generó críticas de opositores y festejos de aliados, pero además hizo estallar la red social X con memes donde el humor argentinos afloró.

La noticia de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había comprado pesos argentinos despertó suspicacias y también muchas bromas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/memervalito/status/1976423406871732661&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SalinasAndres/status/1976369984084508736&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuijoteConserva/status/1976367096218124655&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PabloAbrazo_/status/1976374805369938375&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LHDA16/status/1976414097546838347&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Trumperizar/status/1976381732149674136&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/memervalito/status/1976396173612286048&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/superavitfiscal/status/1976367429459816873&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PregoneroL/status/1976400962622456207&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/quicksnark/status/1976363759636709453&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frioconbotas/status/1976396480790622654&partner=&hide_thread=false

