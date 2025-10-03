Todos se vuelven locos por vender este billete de mil pesos que puede valer hasta 10 millones

Los aficionados de la numismática pagan lo que sea por esta pieza que cuenta con algunos detalles que la hace única.

En Argentina, el coleccionismo de monedas y billetes, popularmente conocida como numismática, tiene una gran comunidad. Las subastas en internet o en centros presenciales suelen reunir a cientos de interesados en ejemplares con valor histórico, series discontinuadas o errores de fábrica.

El fenómeno no es exclusivo del país. A nivel mundial, piezas con detalles únicos alcanzaron cifras millonarias en dólares. En este contexto, el billete argentino de mil pesos con error se suma a una tendencia global que despierta curiosidad y admiración.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Salarios en Argentina. Gentileza En el mundo del coleccionismo, cada detalle puede transformar un billete común en una pieza única. Esta vez, nos centramos en un billete de los tradicionales que apareció en venta online por nada menos que $10.000.000, lo que generó sorpresa entre fanáticos de la numismática.

Cuál es el billete de mil pesos que se vende en 10 millones El billete en cuestión pertenece a la serie de animales autóctonos, con la figura del hornero en el frente. Lo que lo hace diferente es un error de impresión que afecta la inscripción “Mil Pesos” y el número, donde aparecen líneas que cortan parte del diseño.

Por qué algunos billetes valen tanto El precio fijado en Mercado Libre no está vinculado a su valor de curso legal, sino al atractivo que despierta en quienes siguen de cerca la numismática. No solo los errores de impresión pueden elevar la cotización de un billete: también influye la cantidad limitada de ejemplares, la antigüedad, un número de serie particular o cualquier característica que lo distinga del resto. Numismática Aficionados a la numismática pagan 10 millones de pesos por un billete de mil. web En este caso, el error visible en el frente lo posiciona como un objeto deseado. Sin embargo, el precio final siempre depende de la disposición de un comprador interesado en pagar una cifra tan elevada.