El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

La producción se basa en un crimen real que sacudió a Estados Unidos y expuso los problemas de la tenencia de armas.

El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

El documental es “La vecina perfecta”, dirigido por Geeta Gandbhir, que formó parte de la última edición del Festival de Sundance y recibió elogios unánimes de la crítica.

La producción revela los detalles de un crimen que estremeció a Florida en 2023. A través de grabaciones policiales y testimonios directos, reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens, una madre de cuatro hijos que murió a manos de su vecina, Susan Lorincz, en la ciudad de Ocala.

La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike "AJ" Owens. La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens. gentileza Una historia contada desde las cámaras policiales Narrado casi por completo con imágenes de cámaras corporales de la policía, el documental muestra el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. Esa noche, Lorincz llamó varias veces al 911 alegando que su vecina intentaba irrumpir en su casa. Minutos después, disparó a través de la puerta, provocando la muerte de Owens.

Según relata uno de los creadores, Nikon Kwantu, la producción surgió tras conocer la noticia por una amiga de la víctima, lo que los motivó a viajar a Florida y acompañar a la familia.