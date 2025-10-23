El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

Un nuevo estreno de Netflix está entre lo más visto de la plataforma. Se trata de un documental que se destaca por su potencia visual y su denuncia social. Es la historia de un caso real que expone el costado más oscuro de la vida cotidiana en Estados Unidos: la violencia y el racismo que culminó en una vecina asesina.
El documental es “La vecina perfecta”, dirigido por Geeta Gandbhir, que formó parte de la última edición del Festival de Sundance y recibió elogios unánimes de la crítica.
La producción revela los detalles de un crimen que estremeció a Florida en 2023. A través de grabaciones policiales y testimonios directos, reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens, una madre de cuatro hijos que murió a manos de su vecina, Susan Lorincz, en la ciudad de Ocala.
La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike "AJ" Owens.
gentileza
Una historia contada desde las cámaras policiales
Narrado casi por completo con imágenes de cámaras corporales de la policía, el documental muestra el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. Esa noche, Lorincz llamó varias veces al 911 alegando que su vecina intentaba irrumpir en su casa. Minutos después, disparó a través de la puerta, provocando la muerte de Owens.
Según relata uno de los creadores, Nikon Kwantu, la producción surgió tras conocer la noticia por una amiga de la víctima, lo que los motivó a viajar a Florida y acompañar a la familia.
El film muestra cómo los conflictos entre ambas vecinas fueron escalando con el tiempo. Lorincz solía llamar a la policía por los juegos de los niños que se extendían hasta un terreno baldío junto a su casa. Con el paso de los meses, las denuncias se hicieron más frecuentes y su relación con el vecindario se volvió cada vez más hostil.
Más allá del hecho policial, la película propone una reflexión sobre el racismo estructural y las tensiones que atraviesan muchas comunidades del sur de Estados Unidos.
¿Qué pasó con la vecina asesina?
Susan Lorincz fue condenada a 25 años de cárcel.
gentileza
Ajike Owens es recordada como una madre protectora, trabajadora y muy involucrada en su comunidad. Por su parte, Susan Lorincz fue arrestada el 6 de junio de 2023 y acusada de homicidio involuntario, entre otros cargos. En 2024, la condenaron a 25 años de prisión.