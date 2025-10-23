23 de octubre de 2025 - 12:17

El documental de Netflix sobre una mujer que mató a su vecina y las fallas en las leyes de defensa propia

La producción se basa en un crimen real que sacudió a Estados Unidos y expuso los problemas de la tenencia de armas.

El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

El documental de Netflix sobre la vecina asesina de Estados Unidos.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El hijo de Charly García tiene 47 años y ha adoptado un perfil bajo.

A qué se dedica Migue, el único hijo de Charly García: hace casi 10 años que tiene no apariciones en público

Por Agustín Zamora
implante lioplegable: la operacion a la que se sometio marley para mejorar su calidad de vida

"Implante lioplegable": la operación a la que se sometió Marley para mejorar su calidad de vida

Por Redacción Espectáculos

El documental es “La vecina perfecta”, dirigido por Geeta Gandbhir, que formó parte de la última edición del Festival de Sundance y recibió elogios unánimes de la crítica.

La producción revela los detalles de un crimen que estremeció a Florida en 2023. A través de grabaciones policiales y testimonios directos, reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens, una madre de cuatro hijos que murió a manos de su vecina, Susan Lorincz, en la ciudad de Ocala.

La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike "AJ" Owens.
La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens.

La producción de Netflix reconstruye el asesinato de Ajike “AJ” Owens.

Una historia contada desde las cámaras policiales

Narrado casi por completo con imágenes de cámaras corporales de la policía, el documental muestra el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. Esa noche, Lorincz llamó varias veces al 911 alegando que su vecina intentaba irrumpir en su casa. Minutos después, disparó a través de la puerta, provocando la muerte de Owens.

Según relata uno de los creadores, Nikon Kwantu, la producción surgió tras conocer la noticia por una amiga de la víctima, lo que los motivó a viajar a Florida y acompañar a la familia.

Embed - The Perfect Neighbor | Official Trailer | Netflix

El film muestra cómo los conflictos entre ambas vecinas fueron escalando con el tiempo. Lorincz solía llamar a la policía por los juegos de los niños que se extendían hasta un terreno baldío junto a su casa. Con el paso de los meses, las denuncias se hicieron más frecuentes y su relación con el vecindario se volvió cada vez más hostil.

Más allá del hecho policial, la película propone una reflexión sobre el racismo estructural y las tensiones que atraviesan muchas comunidades del sur de Estados Unidos.

¿Qué pasó con la vecina asesina?

Susan Lorincz fue condenada a 25 años de cárcel.
Susan Lorincz fue condenada a 25 años de cárcel.

Susan Lorincz fue condenada a 25 años de cárcel.

Ajike Owens es recordada como una madre protectora, trabajadora y muy involucrada en su comunidad. Por su parte, Susan Lorincz fue arrestada el 6 de junio de 2023 y acusada de homicidio involuntario, entre otros cargos. En 2024, la condenaron a 25 años de prisión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Disney rechazó una nueva película de Star Wars

Disney canceló un spin-off de un personaje de "Star Wars" y los fans estallaron en reclamos

Por Redacción Espectáculos
La película que está en Prime Video ganadora al Oscar.

Prime Video y la emocionante película ganadora del Óscar inspirada en una historia real

Por Redacción Espectáculos
los 74 anos de charly garcia: las ultimas aparicicones, desde su foto con messi al honoris causa en la uba

Los 74 años de Charly García: las últimas aparicicones, desde su foto con Messi al honoris causa en la UBA

Por Redacción Espectáculos
Lowrdez desapareció a inicios de mes y generó incertidumbre en sus fans.

Los últimos posteos de Lowrdez Fernández antes de que su madre denunciara la desaparición

Por Agustín Zamora